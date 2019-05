Kirchen in Krefeld : Lange Nacht der Kirchen mit Miss Germany

Krefeld 27 Gemeinden beteiligen sich mit ganz unterschiedlichen Programmen an der 8. Nacht der Kirchen am 17. Mai.

Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet die Nacht in der Maria Hilf-Kapelle. Er leitet die folgende Podiumsdiskussion „Krankheit – Heilung – Heil“. In St. Dionysius ist WDR-Moderatorin Yvonne Willicks zu Gast. Eine Diskussion zu Alltagsrassismus mit Mola Adebisi bietet die Mennonitengemeinde. Lena Bröder liest in der Klinik Königshof aus ihrem Buch, Titus Müller in der Adventgemeinde aus „Glück hat tausend Farben“. Unter „Let’s have a party!“ feiert die Alte Kirche. Zum Kabarett laden Freie evangelische Gemeinde & evangelisch-freikirchliche Gemeinde. In der Kirche Christi treffen sich Wissenschaftler zu „Die heilende Praxis der Christlichen Wissenschaft“. Der Jugendgottesdienst zum Thema „Was ist Geist - Heilig?!“ findet in St. Cyriakus statt. Meditation steht im Mittelpunkt (Erscheinung Christi und Krankenhauskapelle im Helios-Klinikum). Mit Theater locken St. Josef und die Kreuzkirche. Das Vokalensemble der Polizei singt in der Neuapostolischen Kirche. Führungen bieten Friedenskirche und Pax Christi. Experiementelle Orgelmusik bietet die Lutherkirche. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde Heiliger Geist informiert über Orthodoxie. Musikalische Aktionen finden in St. Elisabeth, St. Gertrudis und St. Bonifatius statt. In der Grabeskirche St. Elisabeth geht es um sieben Gleichnisse der Wandnischen. Weitere Lesungen gibt es in der Johanneskirche Linn. Das Thema „Christen als kreative Minderheit“ findet in St. Barbara Beachtung. Das Kloster Mariä Heimsuchung startet mit einer eucharistischen, stillen Anbetung. Ein Kurzfilm über den „Himmel“ läuft in St. Hubertus. In der Michaelskirche trifft man sich zum „Bibeltisch“.