Fördergeld für Krefeld : 65.000 Euro für neue Fenster im Stadtwaldhaus

Krefeld Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, besuchte das Stadtwaldhaus. Von dem historischen Gebäude war sie beeindruckt. Sie will sich für Fördergeld einsetzen.

Die Sanierung des Stadtwaldhauses ist ein seit langer Zeit diskutiertes Thema in Krefeld . Die bislang letzte Schätzung geht von Kosten von über sieben Millionen Euro aus – eine Summe, die Krefeld ohne Fördermittel schwer aufbringen kann. Umso wichtiger sind Fördermittel des Landes. Dabei soll nun Ministerin Ina Scharrenbach , zuständig für Bau, Kommunales, Heimat und Gleichstellung helfen. Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc Blondin besuchte sie am Donnerstag das unter Denkmalschutz stehende Gebäude.

Dabei zeigte sie sich vom Bau, aber sicher auch den Berichten von Pächter Helmut Lang, beeindruckt. Ausführlich erzählte der Gastronom von den Vorzügen des Baus von 1902. „Die Substanz ist hervorragend. Das Gebäude ist von seiner Eröffnung bis heute in derselben Nutzung. Das ist sehr außergewöhnlich“, erzählte der erfahrene Gastwirt, der schon seit 1991 als Betreiber des Stadtwaldhauses aktiv ist. Dabei brachte er auch viel Eigenleistung ein. „Wir haben gemeinsam mit der Stadt viel Arbeit investiert, um die meisten Bausünden der 1960er Jahre rückgängig zu machen. Im Gastraum beispielsweise lag ein PVC-Boden. Als wir den nebst Untermaterial entfernt hatten, fanden wir die tollen Holzdielen, die heute zu sehen sind“, erzählte er.

Insgesamt aber sei, so bestätigte auch Baudezernent Marcus Beyer, viel zu tun. „Zuletzt hatten wir 7,9 Millionen Euro ermittelt. Allerdings wurde dann von den Gutachtern ein Neubaustandard angesetzt, was Brandschutz, Energie und so weiter angeht. Das ist natürlich nicht realistisch“, erklärte er. Darum müsse nun ein ganz neues Gutachten beauftragt werden. „Welche Kosten wir da ermitteln, ist noch nicht abzuschätzen. Es dürfte aber höher liegen als besagte 7,9 Millionen“, vermutete er.