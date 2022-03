Unternehmerschaft in Krefeld fordert spätere Umsetzung : Mindestlohn – Kabinettsbeschluss greift Tarifautonomie an

Ralf Wimmer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Insgesamt 11.307 Vollzeitbeschäftigte in Krefeld bezogen Ende 2020 ein Bruttomonatslohn von weniger als 2.284 Euro. Dies ist die bundeseinheitliche Schwelle des unteren Entgeltbereichs.

Die Unternehmerschaft Niederrhein reagiert mit Kritik auf den Kabinettsbeschluss zur gesetzlichen Erhöhung des Mindestlohns. Sie sieht darin einen Angriff auf die Tarifautonomie. Dass die Bundesregierung grünes Licht für die geplante Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro gegeben hat, sei eine verfassungsrechtlich fragwürdige Einflussnahme der Politik. „Die Mindestlohn-Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern ist bei der Mindestlohn-Erhöhung schlicht übergangen worden“, resümiert der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein, Dr. Ralf Wimmer. Dabei habe diese bereits eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns am 1. Juli von gegenwärtig 9,82 Euro auf 10,45 Euro beschlossen. „Mit dem Gesetz hebelt die Bundesregierung mehrere hundert Tarifverträge aus“, so Wimmer. Sie verspiele dadurch das Vertrauen der Unternehmen. „Da die Unternehmerschaft Niederrhein federführend und begleitend beim Abschluss zahlreicher Flächenoder Branchentarifverträge sowie bei Haustarifverträgen mitwirkt, weiß ich aus erster Hand, dass eine Tarifvertragsgestaltung nur durch eine gelebte Sozialpartnerschaft gelingen kann. Das bewährte Zusammenspiel von Gewerkschaften und Arbeitgebern verliert mit dem Kabinettsbeschluss jedoch an Bedeutung.“ Wimmer beklagt außerdem die Höhe des staatlich festgelegten Anstiegs. Die Unternehmerschaft Niederrhein fordert eine spätere Umsetzung der Erhöhung und Übergangsfristen. Außerdem müssten bestehende Tarifverträge bis zum Ende der Laufzeit geschützt werden.

Das sieht die Gewerkschaft mit Blick auf Krefeld in zentralen Punkten anders. Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) bezogen 11.307 Vollzeitbeschäftigte in Krefeld Ende 2020 ein Bruttomonatsentgelt von weniger als 2.284 Euro. Dies ist die bundeseinheitliche Schwelle des unteren Entgeltbereichs. Diese Zahl schließt nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus, sonst würde diese noch höher ausfallen. Der Anteil an allen Vollzeitbeschäftigten (63.098) in Krefeld beträgt 17,9 Prozent. Aufgeteilt nach Geschlechtern sind es 24,9 Prozent Frauen und 14,9 Prozent Männer.