Neuer Mietspiegel : Wo Wohnen in Krefeld am teuersten ist

Michael Heß, Geschäftsführer von Haus und Grund (links), und Kai-Uwe Springer vom Mieterverband Niederrhein stellten gestern den neuen Mietspiegel für die Stadt Krefeld vor. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Viele Krefelder müssen einen hohen Anteil ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Das liegt aber eher am niedrigen Durchschnittslohn als an der Höhe der Mieten in der Stadt. Wo es in Krefeld besonders teuer ist, zeigt der aktuelle Mietspiegel.

Die Mieten für Neubauten in Krefeld sind in Düsseldorf allenfalls Mittelwerte und in München sogar am unteren Rand der Mietskala. Das betonte Michael Heß, Geschäftsführer von Haus und Grund in Krefeld, am Montag bei der Vorstellung des „Mietspiegel 2021 für die Stadt Krefeld“ in den Räumen der Wohnstätte AG. Zehn bis elf Euro Kaltmiete pro Quadratmeter würden als Durchschnitt für einen Erstbezug in Krefeld gezahlt, berichtete der Jurist gestern. Das sei ein Mietzins, der für die Investoren oftmals gerade für eine schwarze Null reiche.

Der Mietspiegel unterscheidet nach Wohnlagen, Baujahr und Ausstattung und ist ein um die Ausreißer nach oben und unten bereinigter Mittelwert für die vergangenen sechs Jahre. „Es liegt also in der Natur der Sache, dass die aktuellen Mieten für Neubauten teils erheblich über den Angaben aus dem Mietspiegel liegen“, betonte Heß. In genau dieser Problematik stecke der Zündstoff, der mit Vertretern des Mieterbundes entschärft werden müsse. Kai-Uwe Springer vertritt in diesem Prozess die Interessen der Wohnungssuchenden. Nach neuer Gesetzeslage werde die Stadt verpflichtet, einen Mietspiegel aufzustellen. „Wir hoffen, dass sie sich dabei mit der Rolle des Moderators zufrieden gibt“, erklärten Heß und Springer unisono.

Info Beispielpreise für Mieten in den Wohnlagen A und D In der zentrumsnahen Wohnlage A mit guter Nahversorgung weist der neue Mietspiegel für Wohnungen, die nach 2016 gebaut worden, eine durchschnittliche Kaltmiete für die vergangenen sechs Jahre von 9,60 bis 10,20 Euro pro Quadratmeter aus. In Randlagen mit schwacher Verkehrsanbindung (D) sind Wohnungen in Altbauten aus den Jahren vor 1948 für 4,70 bis 5,30 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zu haben.

Spitzenkaltmieten von 15 bis zu 20 Euro pro Quadratmeter würden in Krefeld in den Stadtteilen Verberg und Traar, auch in Bockum und im Musikerviertel gezahlt, berichtete Heß. Der Durchschnittswert für die Gesamtstadt und für alle Wohnlagen zusammen betrage allerdings nur sechs bis sieben Euro. 45 Prozent aller 123.000 Wohnungen in der Stadt wurden bereits vor dem Jahr 1959 erbaut. 76 Prozent sind älter als 42 Jahre. Der Wohnungsbestand ist also insgesamt recht alt und oft auch veraltet. Bei den häufig zitierten Leerständen von 5000 bis 7000 Wohnungen handele es sich überwiegend um Schrottimmobilien oder stark renovierungsbedürftige Einheiten, die im aktuellen Zustand dem Mietmarkt nicht zur Verfügung stünden und unbewohnbar seien, erklärte Heß.

Springer berichtete, dass der soziale Wohnungsbau über mehr als 15 Jahre stark vernachlässigt worden sei und der Geschosswohnungsbau für die Vermietung heute nur noch von Baugesellschaften wie der Wohnstätte AG betrieben werde. Private Investoren bauten entweder für den Eigenbedarf oder zum Verkauf als Eigentumswohnungen, sagte er.

Gleichwohl liege die Eigentumsquote in Krefeld mit lediglich 38 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt von auch nicht besonders hohen 43 Prozent. Der geringe Anteil sei auch eine „soziale Frage“, die sich in Krefeld in Anbetracht niedriger Durchschnittseinkommen offenbare, so Heß. Dennoch seien die Mieten in Krefeld gestiegen: Für die Baualtersklassen bis 1992 um sechs Prozent und für die ab 1993 um vier Prozent. In Krefeld gibt es rund 40.000 Ein- und Zweifamilienhäuser sowie mehr als 80.000 Geschosswohnungen.

In der Stadt fehle es vor allem an Ein- und Zweizimmerwohnungen. Während die Zahl der Single- und Zwei-Personen-Haushalte steige, stagniere das Angebot bei geringen zehn Prozent des Wohnungsbestandes. 75 Prozent bestünden aus Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen. „Auch bei den ganz großen Wohnungen gibt es Engpässe“, berichtete Heß.

Die beiden Verbände geben den Mietspiegel seit 1977 gemeinsam heraus und lieferten gestern die 21. Fortschreibung. Er gibt einen Überblick über eine angemessene ortsübliche Vergleichsmiete und wird von Behörden wie Stadtverwaltung und Finanzamt, aber auch von Gerichten bei Mietstreitigkeiten herangezogen. Er gebe Rechtssicherheit, befriede streitende Parteien und sei Informationsquelle für Interessierte, sagte Springer.