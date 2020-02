Kunst in Krefeld : Toenges: Der Maler, der malt, weil er nicht malen kann

Michael Toenges im Krefelder Kunstverein. Bis zum 15. März sind seine Bilder zu sehen. Rechts ist eine großformatige Farbexplosion, links seine Varianten zu Bildern der Alten Meister. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seine Bilder sind Farbexplosionen. Michael Toenges stellt im Kunstverein aus: ein Mann voller Zweifel.

Von Petra Diederichs

Michael Toenges misstraut der Kunst. Vor allem seiner eigenen. Er bringt keine Themen auf die Leinwand, und es soll auch keine Botschaft zurückkommen, die sich in Worte fassen lässt. „Meine Bilder entstehen. Ich denke sie mir nicht aus. Das kann ich gar nicht“, sagt der 67-Jährige. Unter dem schnörkellosen Titel „Malerei“ stellt er im Krefelder Kunstverein, Westwall 124, aus. Die Vernissage beginnt am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr.

Im unteren Raum gibt es wahre Farbexplosionen. Große Formate, in denen sich Rosé-, Gelb- und Grüntöne mit blauen und roten Kontrasten treffen, sich voneinander abgrenzen, Landschaften bilden: so dick aufgetragen, dass die Spitzen in den Raum ragen, gespachtelt und abgeschabt. Was hier nach Selbstsicherheit eine Künstlers aussieht, der einem Plan folgt, ist Ergebnis von Intuitionen – denen Toenges allerdings auch nicht traut. Auf dem Weg zwischen Farbtube und Leinwand entscheidet er sich oft um, wischt Farben weg, kratzt sie mit den Händen weg. Ein Künstler voller Zweifel – bis in ihm die Gewissheit reift, dass ein Bild fertig ist.

Die Ausstellung zeigt auch frühe Arbeiten und erzählt so die Geschichte des Suchens. Da ist zu verfolgen, wie sich Toenges von der Gegenständlichkeit löst, sie vielmehr verliert. „Ich male, weil ich nicht malen kann“, sagt er. In kleinen Formaten hat er sich Bilder Alter Meister angeeignet: Rubens, Toulouse-Lautrec, Matisse faszinieren ihn. Er malt nicht ab, sondern rückt die Farbe in den Fokus: Da werden Rosé und erdige Brauntöne sichtbar, die im Ur-Bild vorhanden sind, aber keinem Betrachter auffallen.