Weihnachtsmärchen im Theater Krefeld Ein krakeelender Rabe ist der Star im Wunschpunsh

Großen Beifall gab es im Stadttheater für das Weihnachtsmärchen: „Der Wunschpunsch“ von Michael Ende wurde begeistert beklatscht. Eigentlich heißt es „Satanarchäolügenialkohöllischer Wunschpunsch“ und lesen und sprechen kann man diesen Zungenbrecher am besten, wenn man ihn in seine Silben zerlegt. Was dem bösen Beelzebub Irrlichter (Till Brinkmann) und seiner Tante Tyrannja Vamperl (Philipp Sebastian) natürlich äußerst flott von der Zunge perlt. Denn hinter diesem Wunschpunsch sind sie beide her. Jeder von ihnen besitzt eine Hälfte des uralten Rezepts, Familienerbstück, und der Trank kann nur gebraut werden, wenn man beide Teile hat.