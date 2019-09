Zwischenbilanz „Handeln und helfen“ : Meyer: „Krefelds Innenstadt darf kein rechtsfreier Raum sein“

Sozialdezernent Thomas Visser, Ordnungsdezernent Ulrich Zyprian und Oberbürgermeister Frank Meyer (v.l.) sprachen über Sicherheit in Krefeld. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Die Kosten für einen Drogenkonsumraum liegen zwischen 500.000 und 1,4 Millionen Euro. Wo ein solcher Raum eingerichtet werden könnte, ist unklar.

Die Verwaltung zieht Zwischenbilanz: 2018 stellte Oberbürgermeister das Konzept „Handeln und helfen“ für Krefeld vor, am 28. Juni vergangenen Jahres wurde es vom Rat verabschiedet. „Wir haben nach etwas mehr als zwölf Monaten viel erreicht“, zeigt sich der Verwaltungschef zufrieden. Von 17 angekündigten Maßnahmen seien 13 umgesetzt und vier in der Umsetzungsphase. „Die Sanierung des Haushalts ist fast abgeschlossen, er ist seit 25 Jahren wieder ausgeglichen, Investitionen in Schulen, Straßen und Radwege werden getätigt, die Innenstadt wird aufgewertet, Krefeld als Wirtschaftsstandort wird attraktiver. Wir sind eine wachsende Stadt mit vielfältigem kulturellen Reichtum“, so der Oberbürgermeister. Doch es gibt auch weiterhin Aufgaben. „Die anhaltende Diskussion um Ordnung, Sauberkeit, und Sicherheit, insbesondere in der City ist noch nicht beendet“, erklärt der Verwaltungschef. „Die Krefelder Innenstadt darf kein rechtsfreier Raum sein. Man muss hier konsequent sein. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass wir es hier mit kranken Menschen zu tun haben.“

Das Paket, mit dem sich die Verwaltung beschäftigt, ist umfangreich:

- Drogenszene am Theaterplatz

- öffentlicher Alkoholkonsum

- Vandalismus und Schmierereien

- mangelnde Sauberkeit

- Problem-/Schrottimmobilien

- Sicherheit in Parkhäusern

- Angst vor Kriminalität

„Wir haben jedoch schon einiges umgesetzt“, erklärt Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian. „Weitere Dinge sind in Planung.“ So soll der kommunale Ordnungsdienst um elf auf 28 Stellen aufgestockt werden. In den Parkhäusern wird verstärkt kontrolliert, Schrottimmobilien werden gemeinsam mit Polizei und Zoll überprüft. Die „mobile Wache“, die seit 2018 auf dem Theaterplatz steht, soll im Seidenweberhaus einen festen Standort erhalten. Nach Aussage von Cyprian ist noch nicht abschließend geklärt, ob ein Alkoholverbot auf dem Theaterplatz umzusetzen sei. „Ich würde das begrüßen“, ergänzt Oberbürgermeister Meyer, „allerdings muss eine solche Entscheidung auch juristisch belastbar sein.“