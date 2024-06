Messingmuseum in Krefeld Wie der Mensch das Feuer zähmte - Themenführungen im Messingmuseum

Es ist so einfach. Alles funktioniert mit einem Handgriff: Wenn wir kochen wollen, schalten wir den Herd ein. Wenn uns kalt ist, drehen wir die Heizung hoch. Auch wenn heute die Klimadiskussionen vieles infrage stellen - nie war es so leicht, Wärme zu erzeugen. Vor nicht mal einem Jahrhundert mussten Menschen auch in den Städten noch Kohlen schleppen oder mit Holz feuern. Jahrhunderte lang gab es nur offene Feuerstellen im Freien. Cowboy-Lagerromantik? Von wegen. Was mit dem Blick von heute romantisch wirkt, war Knochenarbeit. Knud Schöber, Leiter des Deutschen Messingmuseums für angewandte Kunst blickt sogar noch weiter zurück - zu den Anfängen der Menschheit, als Feuer noch Gefahr und Götterstrafe bedeutete, als unsere Vorfahren die Urgewalt noch nicht gezähmt hatten. Mit Themenführungen zeigt er im Juni den langen Weg von der Entwicklung der Feuerstelle im Freien zur Zeit der Sesshaftwerdung bis zur Entwicklung der Kochmaschine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.