Messe in Krefeld Mit dem Herbstzauber in die dritte Jahreszeit starten

Verlosung

Wir verlosen zehn mal zwei Karten für den Herbstzauber am Wochenende 13. bis 15. Oktober. Gewinnen kann, wer am Montag, 9. Oktober, in der Zeit von zehn bis 13 Uhr eine Mail an angela.muehlenhaupt@rheinische-post.de mit dem Stichwort „Herbstzauber“ schickt. Wir verlosen die Karten unter den Einsendern. Abholen kann man die Karten am Mittwoch zwischen zehn und 17 Uhr in der Redaktion, Königstraße 122.

Der Krefelder Herbstzauber findet auf dem Gelände der Rennbahn statt. Am Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr präsentieren die Aussteller ihre Angebote.

Am Sonntag fährt von 10 bis 18.30 Uhr vom Sprödentalplatz aus ein kostenfreier Shuttlebus.