Neubaupläne sollen 2023 voranschreiten Mercure Parkhotel wird wieder zum Hotel Krefelder Hof

Das Hotel Krefelder Hof kehrt zurück zu seinen Wurzeln: Die Eigentümer haben die Franchise-Verbindung zu Accor beendet und werden den Namen Mercure Parkhotel Krefelder Hof zum 1. Januar 2023 ablegen. Das teilte Hoteldirektor Bart Vaessen am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wir haben uns über die Modalitäten einer Vertragsverlängerung nicht einigen können“, sagte er. Accor zu dem unter anderem Marken wie Novotel, Mercure und das Luxus-segment Sofitel zählen, ist ein börsennotierter Konzern aus Frankreich und Marktführer in Europa. Accor ist in mehr als 100 Ländern mit über 5500 Hotels vertreten. Zuletzt eröffnete das Unternehmen ein Luxus-Hotel in Doha in Katar.