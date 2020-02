Hotel : Mercure Parkhotel Krefelder Hof: Neubau-Pläne sind vorerst vom Tisch

Krefeld Im Gespräch war, den alten Komplex abzureißen und näher zur Uerdinger Straße ein neues Hotel zu bauen. Im hinteren Bereich könnte Wohnbebauung entstehen.

(vo) Die Unsicherheit hat ein Ende: Die Zukunft des Krefelder Hofes, der unter dem Namen Mercure Parkhotel Krefelder Hof firmiert, ist für die nächsten zehn Jahre gesichert. Nachdem der Pachtvertrag mit Arcor ausläuft, wird künftig eine neu gegründete Betreibergesellschaft das Hotel führen – und zwar weiterhin unter dem Mercure-Namen. „Wir schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte unseres traditionsreichen Hotels auf“, erklärt Helmut Bobbe, Geschäftsführer der neuen Krefelder Hof Hotel Operations GmbH mit Sitz in Berlin. „Als Eigentümer der Immobilie möchten wir nun in Eigenregie die Zukunft des Hotels gestalten.“ Die Mannschaft im Hotel unter Leitung von Hoteldirektor Bart Vaessen bleibt bestehen.

Auch baulich scheint es damit erst einmal bei dem bestehenden Gebäudeensemble zu bleiben. In das Gebäude ist bislang erheblich investiert worden; allein neue Brandschutzvorschriften verlangten und verlangen Millionenausgaben. In der der Vergangenheit ist daher auch im Gespräch gewesen, das alte Gebäude abzureißen, nach vorn zur Uerdiger Straße ein neues Hotel zu bauen und den hinteren Bereich für Wohnbebauung zu nutzen. Über diese Pläne ist auch in der Politik diskutiert worden – den Politikern war daran gelegen, dass in dem möglichen Neubau ein Raumprogramm für mittelgroße Veranstaltungen erhalten bleibt, die jetzt im bestehenden Krefelder Hof stattfinden können – etwa Karnevalssitzungen von Creinvelt.

Helmut Bobbe, der Geschäftsführer der neuen Eigentümergesellschaft, ist Betriebswirt mit langjähriger Erfahrung in der Hotellerie. Er kündigt an, in den kommenden Monaten „mit frischen Ideen in Krefeld Einiges“ zu bewegen. Nötig ist es: Der Krefelder Hof gilt als in die Jahre gekommen, immer wieder ist zu hören, dass die nach wie vor sehr schön in eine Parkanlage eingebettete und dennoch verkehrsgünstig gelegene Hotelanlage einer Auffrischung bedarf. Brandschutzinvestitionen haben die unangenehme Eigenschaft, sehr teuer zu sein, ohne dass sich das Gebäude als solches verschönert. Insofern bringen Investitionen in den Brandschutz noch keine Investitionen in Standards und Qualität der Zimmer – hier lag der Grund für die Überlegungen, gleich einen Neubau anzugehen.