Aktion „Impfen ohne Termin“ : Menschenschlange von 100 Meter am Impfzentrum

Kurz nach Öffnung des Impfzentrums für Impfwillige ohne Termin hat sich eine Schlange von vielleicht 60, 70 Menschen vor dem Impfzentrum gebildet. Foto: Jens Voss

Krefeld Der Andrang war rege, aber nicht übermäßig: Als das Impfzentrum am Sprödentalplatz um 15 Uhr seine Pforten für das Impfen ohne Termin öffnete, warteten vielleicht 60,70 Menschen. So funktioniert das Verfahren.

Das Angebot wird genutzt, ja, aber der Andrang zum Auftakt hielt sich dann doch in Grenzen: Vor dem Impfzentrum am Sprödentalplatz hat sich eine halbe Stunde nach Öffnung für Impfwillige ohne Termin um 15 Uhr eine Schlage von rund 100 Meter gebildet. Impfwilligen sei empfohlen, bei gutem Wetter einen Sonnenhut und etwas zu trinken mitzubringen – auf dem Sprödentalplatz ist die Wärme doch recht schnell unangenehm zu spüren. Hintergrund: Die Stadt Krefeld geht mit dem neuen Angebot gegen die eingetretene Impfmüdigkeit in Teilen der Einwohnerschaft vor. Auch die Wirtschaft nimmt das Thema sehr ernst und appelliert an Arbeitnehmer und Betriebe, alle Impfmöglichkeiten wahrzunehmen.

Das Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz bietet für alle Bürger ab dem heutigen Freitag den neuen Service „Impfen ohne Termin“ an. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Bürger aus Krefeld, die bisher noch keine Erstimpfung erhalten haben. An allen Tagen – auch am Wochenende – jeweils zwischen 15 und 18 Uhr kann man nun direkt zum Krefelder Impfzentrum am Sprödentalplatz kommen und erhält unkompliziert seine Erstimpfung. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Es werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna eingesetzt, vorwiegend der von Biontech. „Nun ist endlich genug Impfstoff vorrätig, um viele Bürger zu versorgen“, sagt Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen. „Derzeit sind die Infektionszahlen zwar auch in Krefeld geringer, doch die Corona-Gefahr wird spätestens im Herbst wieder steigen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass sich möglichst viele Leute zeitnah schützen. Lange Zeit mussten wir viele Bürger auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten, wenn Impfstoff zur Verfügung steht. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und wir müssen alle wissen: Jede Impfung bringt mehr Schutz für Krefeld und hilft, dass wir besser durch den Herbst und Winter kommen.“

Impfberechtigt sind zunächst alle Personen, die eine Meldeadresse in Krefeld haben. Ein gültiges Ausweisdokument mit entsprechender Meldeadresse muss vorgelegt werden. Die Personen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Es wird auch empfohlen, den Impfausweis mitzubringen. Vor Ort wird Informationsmaterial für die Impflinge bereitgehalten. Nach Ausfüllen der Unterlagen erfolgt die eigentliche Impfung durch die Ärztinnen und Ärzte im Impfzentrum. Vor Ort wird direkt auch der Termin für die Zweitimpfung vereinbart, die nach vier bis sechs Wochen erfolgen kann.