Mennoniten-Tradition in Krefeld „Man musste sich rechtfertigen, dass man keiner Sekte angehörte“

Wie auch immer. Im Zuge der Reformation schloss sich die Familie einer kleinen Kirche an, die in manchem radikaler war als die großen lutherischen oder reformierten Kirchen. So lebten die Mennoniten von Anfang an in einer doppelten Verfolgungssituation: verfolgt von den Katholiken und vom lutherisch-reformierten Teil des sich herausbildenden Protestantismus. Denn auch Lutheraner und Reformierte verfolgten die Mennoniten als Ketzer. Vor allem das „Wiedertäuferreich“ in Münster in den 1530-er Jahren, das viel von einer Terrorherrschaft hatte, radikalisierte und enthemmte die Verfolgung. Selbst ein Mann wie Melanchthon, der eher als theologischer Diplomat in die Geschichte einging, rief nach der Todesstrafe für alles, was nach Wiedertäufer aussah.