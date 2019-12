Krefeld : Die Melodics – seit 2001 eine Marke in Krefeld

Info

Termin: Weihnachtskonzert mit dem Schönwasserchor am 21.Dezember, 17 Uhr, in der Friedenskirche; Einlass ab 16 Uhr, Eintritt 10 Euro, Karten nur an der Abendkasse. Nach dem Konzert ist das Kultur Café geöffnet.

Programm: Mit Solisten, Gastmusikern führen die Melodics und der Schönwasserchor klassische deutsche Weihnachtslieder, englisch-sprachige Christmas Carols und klassische Stücke auf. Beispiele:

All through the night – Was soll das bedeuten – Es blühen die Maien – In dulci Jubilo – Canon in D von Pachelbel – In the bleak midwinter – You and me and Christmas – White Winter Hymnal – A tiny child – Es ist ein Ros entsprungen – Oh du stille Zeit – Joy to the world – Schlaf wohl du Himmelsknabe – Leise rieselt der Schnee – Air (Orchestersuite Nr. 3) von Bach – The holly and the ivy – New years Eve – Grown up Christmas list.