Theater Krefeld : Pilatus in der Badewanne

Adrian Linke als Pontius Pilatus in der Badewanne. Er will sich von seinen Schuldgefühlen reinwaschen. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Michail Bulgakows Roman „Meister und Margarita“ gilt als der russische „Faust“. Die armenische Regisseurin Zara Antonyan hat ihn dramatisiert und einen rauschhaften Bilderbogen geschaffen: überladen, aber teuflisch unterhaltsam.

Von Petra Diederichs

In der Mitte der Bühne klafft ein schwarzes, quadratisches Loch wie ein Höllenschlund, aus dem die Figuren auf die Bühne geworfen werden. Verdreifacht – wie eine Pietà – wird das Quadrat im Schlussbild noch einmal auftauchen und die Hauptfiguren in die Unendlichkeit hineinsaugen. Ein starkes Bild. Und nicht das einzige, das auch nach der Vorstellung noch nachwirken wird. Michail Bulgakows Lebensroman „Der Meister und Margarita“ überwältigt mit einem Bilderrausch. Die armenische Regisseurin Zara Antonyan hat aus dem Künstlerroman eine Dramatisierung fürs Gemeinschaftstheater geschaffen, die jetzt im Krefelder Haus Premiere hatte.

Es ist eigentlich eine Mission impossible, einen Roman, der die Heilige Schrift und den „Faust“ mit der jeweiligen Symbollast ineinanderflechtet, auf die Bühne zu bringen. Bulgakow handelt in dem Roman, an dem er zwölf Jahre lang, bis zu seinem Tod 1940, gearbeitet hat, Stoffe ab, die für ein Lebenswerk reichen: den gesellschaftspolitischen Druck der stalinistischen Ära, Zensur, Angst und Duckmäusertum vor der Obrigkeit, den Glauben in einer atheistisch geprägten Zeit, menschliche Feigheit und teuflische Verführung. Realistische und surreale Szenen fließen in einander.

Zara Antonyan hatte viele Bilder im Kopf, aber sie hat sich beschränken müssen. Was das Publikum in mehr als drei Stunden erlebt, ist jedoch alles andere als Beschränkung: eine wahre Bilderflut, Darsteller, die unentwegt die Rollen wechseln, Nebel, Mondlicht, Wasser und alles, was die Theatermaschinerie an Effekten hergibt. Das Stück blendet hin und her zwischen dem alten Jerusalem, in dem Pontius Pilatus auf den Wanderprediger Jeschua (Jesus) trifft, und der (in der Inszenierung) unbestimmten Zeit, in dem der Schriftsteller (Meister genannt) diese Geschichte aufschreibt und seiner Liebe Margarita begegnet.

Am Anfang ist es überschaubar: Zwei Intellektuelle (Michael Ophelders und Henning Kallweit) streiten, ob Jesus jemals existiert hat. Der Teufel in der Gestalt eines coolen Dudes (Paul Steinbach) kommt hinzu. Er weiß es, denn er war dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Und dann geht es auf die Beschleunigungsspur. Jeder Sprechtext hat einen doppelten Boden, fast jede Geste Symbolcharakter, und dazu zünden Dirk Seesemann (Bühne) und Stephen Ochsner mit einer Musik, die vom Choral über Techno bis zu Britney-Spears-Pop alle Register zieht, und grandiosen Videosequenzen, sinnliche Feuerwerke. Höhepunkt ist ein fast poetischer Flug der nackten Margarita (Vera Maria Schmidt) über die Großstadt.

Zurücklehnen. Staunen. Genießen. Und sich frei machen vom Wunsch, alle Andeutungen verstehen zu wollen. Denn das ist an einem Abend nicht zu schaffen. Antonyan liefert eine Überfülle: Pilatus (Adrian Linke), der Jeschua (Henning Kallweit) in der Badewanne begegnet und sich von ihm die Füße waschen lässt, entwickelt später, als ihn die Verurteilung reut, einen angedeuteten Waschzwang. Der Teufel lässt den Meister (wiederum Adrian Linke, was natürlich kein Zufall ist) in der Lotterie gewinnen, damit der einen Roman verfassen kann, der ihn in eine tiefe Krise stürzen wird. Margarita dealt mit dem Teufel, dass ihr Geliebte das verbrannte Romanmanuskript zurückerhält.

Es ist ein absurdes Theater, in das Antonyan faustische Verweise einstreut, Namen von Philosophen hintupft, Bedeutungen wie Puzzleteile auslegt. Sie zusammenzusetzen ist ein Vergnügen. Eine Garantie auf ein vollständiges Bild gibt es nicht.

Wer sich auf das rasante Spiel einlässt, in dem die Darsteller auch die Kostüme von Petra Wilke ständig an- und ausziehen, hat über drei Stunden keinen Moment der Langeweile: rauschhafte Walpurgis-Orgien, eine wilde Deutung des Abendmahls, abgeschlagene Köpfe auf Silbertabletts und des Teufels Begleiter Behemoth (ein als Kater verkleidetes Fahrrad) sind eher originell als blasphemisch oder schrecklich. Mit ihrer inspirierten Inszenierung kann Antonyan den Roman nicht bändigen, aber es gelingt ihr mit viel Text und einer Überfülle an optischen und akustischen Reizen einen Sog, an dem die Schauspieler lustvoll mitwirken. Der lebhafte Schlussapplaus galt auch: Carolin Schupa, Bruno Winzen, Philipp Sommer, Ronny Tomiska und Alla Bondarevskaya. Esther Keil zieht als Erzählerin im roten Kleid den faustischen Faden vom Teil jener Kraft, die stets das Böse und will und stets das Gute schafft, durch den Abend.