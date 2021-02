Umweltausschuss in Krefeld : Mehrheit für verschärftes Klimaschutzkonzept in Krefeld

Rot-Grün, verstärkt um die Linke, hat das neue, ehrgeizigere Klimaschutzkonzept für Krefeld im Umweltausschuss verabschiedet. Kritik entzündet sich daran, dass die Finanzierung vage bleibt.

„Wir können doch nicht einem neuen Termin zustimmen, wenn wir noch gar keine Ahnung haben, wie das erreicht werden und was es kosten soll”, kritisierte FDP-Ratsherr Günther Porst. Und auch der ehemalige Ausschussvorsitzende Stefan Galke übte Kritik. „Wir würden einer Verwaltungsvorlage mit Prüfauftrag ja durchaus zustimmen. Aber bei einer Entscheidung, die heute zu treffen ist, gehen wir nicht mit. Wir haben über das bisherige Klimaschutzkonzept in der vergangenen Legislatur heftig gerungen, und jetzt soll alles in der ersten Sitzung über den Haufen geworfen werden?”, fragte er in Richtung Rot-Grün. Auch er forderte Zahlen und Summen und kritisierte gemeinsam mit Porst, die Welt strebe eine Neutralität bis 2050 an. Krefeld bringe sich ohne Not in Probleme.