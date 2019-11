Konzerte in Krefeld : Mehr Wachpersonal bei Konzerten in der jüdischen Gemeinde

Krefeld Veranstalter Joachim Watzlawik versteht es als Akt der Solidarität, die Sicherheitsbedingungen in der Synagoge mit eigenen Mittel zu unterstützen.

„Habima“ ist für Joachim Watzlawik eine Herzensangelegenheit: Die Veranstaltungsreihe in der jüdischen Gemeinde geht in diesem Herbst ins neunte Jahr. Angetreten ist der Krefelder, um das Haus für alle Krefelder zu öffnen als Ort der Begegnung für Menschen unterschiedlichen Glaubens. Seine große Begeisterung für die Initiative hat durch die schrecklichen Ereignisse in Halle einen neuen Beigeschmack bekommen. „Wir fühlen uns in der Verantwortung, weil man gebeten hat, zu helfen, das Haus zu füllen. Das haben wir mit vielen Konzerten und Lesungen geschafft. Jetzt werden wir für zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter sorgen. Denn jetzt müssen wir erst recht mit Veranstaltungen die Türen öffnen“, sagt der Sozialpädagoge. „Die Leute müssen damit rechnen, dass man auch mal in die Taschen guckt.“