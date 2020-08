Krefelder Stadtsportbund : Mehr Transparenz durch Sportkommission

Jens Sattler ist Geschäftsführer des Krefelder Stadtsportbundes. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Krefelder Stadtsportbund will mit neuem Talk-Format eine bessere Bindung zwischen der Stadtverwaltung und den Vereinen herstellen. Themen waren unter anderem auch die Grotenburg und die moraden Schwimmbäder.

Mit einer Podiumsdiskussion zum Sport in Krefeld hat der Stadtsportbund ein neues Format gestartet, um künftig eine bessere Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und den Sportvereinen herzustellen. „Wir brauchen eine stärkere Sportverwaltung und einen starken Stadtsportbund, damit wir den Sport in unsere Stadt entsprechend entwickeln können. Die Kommunikation zwischen uns und den Vereinen ist sehr gut und hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert durch die Aktivitäten, die wir als SSB voran bringen. Die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Vereinen ist aber noch ausbaufähig“, sagte SSB-Geschäftsführer Jens Sattler.

Bei der Premiere des neuen Talk-Formates stellten sich neben den Oberbürgermeisterkandidaten Frank Meyer (SPD), Kerstin Jensen (CDU), Thorsten Hansen (Grüne) und Andreas Drabben (UWG) sowie die Sportpolitischen Sprecher der Fraktionen, Paul Hoffmann (FDP) und Wolfgang Emmerich (Die Linken) über zwei Stunden den Fragen von Moderator Michael Heussen. Schwerpunkte waren Fragen zur Sport-Infrastruktur, Breitensport und Profisport sowie das Thema Sport und Gesellschaft. Dabei waren sich alle Teilnehmer einig, dass die neu ins Leben gerufene Sportkommission eine gute Entscheidung war und der Breitensport mehr Beachtung und Unterstützung bekommen sollte. „Wir haben viele Jahren lang 600000 Euro an Landesmitteln pro Jahr durchgereicht und in den Sport investiert. In den letzten Jahren haben wir angefangen systematisiert Großprojekte anzugehen. Wir haben den Teppich hochgehoben und geschaut, was da jahrelang drunter gekehrt wurde“, sagte Meyer. „Ich bin selber in der Sportkommission und kann sagen, dass es sehr transparent und objektiv dort abläuft“, bestätigte Wolfgang Emmerich.

Betroffen davon sind die maroden Schwimmbäder, zumal das Schwimmen als kommunale Pflichtausgabe vom Land vorgesehen ist. „Krefeld braucht ein Schwimmbad. Da habe ich eine klare Meinung. Die Frage ist wo man es hin macht und wie. Es muss aber erschwinglich sein“, äußerte sich Kerstin Jensen zu dem Thema. Als potenziellen Standort für das Badezentrum in Bockum wurde die Kombination mit den Eishallen an der Westparkstraße angesprochen. „Wir diskutieren jetzt da drüber wo eine neu Schwimmhalle hin kommt. Behalten wir Bockum oder investieren wir in ein Neues in Kombination mit Eishockey. „Wir als Partei haben uns noch nicht klar festgelegt, weil die Zahlen dafür noch nicht final da sind. Es gibt ein Für und Wider, ich persönlich favorisiere den alten Standort in Bockum zu halten“, äußerte sich Torsten Hansen, dass man es letztendlich davor abhängt, was wirtschaftlich sinnvoll sein muss“, äußerte sich Thorsten Hansen. Meyer bestätigte dass es ordentliche Gespräche mit einem Investor für die Westparkstraße geführt wurden: „Ich muss aber für die Stadt auch beachten, was dranhängt und welche Folgekosten auf uns zukommen. Wenn ich eine öffentliche Fläche habe kann ich die nicht einfach verschenken, sondern ich muss schauen, wie es sich vernünftig entwickelt“, gab Meyer zu bedenken, zumal dann auch noch diverse Ausschreibeverfahren folgen würden. „Wir dürfen uns den Investor nicht vergraulen. wenn der einmal weg ist, dann ist der weg“, fügte Paul Hoffmann mit dem Hinweis, dass die Bedingungen noch verhandelt werden müssen.