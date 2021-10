Wirtschaft in Krefeld : Mehr Geld für 280 Maler und Lackierer in der Stadt krefeld

Krefeld Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) rät ihren Mitgliedern, die Lohnabrechnung zu prüfen. Fachkräfte kommen nun auf einen Stundenlohn von 17,51 Euro.

(RP) Lohn-Plus für die Arbeit mit Pinsel und Tapezierrolle: Die rund 280 Maler und Lackierer in der Stadt Krefeld streichen mehr Geld ein. Fachkräfte kommen nun auf einen Stundenlohn von 17,51 Euro – 2,1 Prozent mehr als bisher. Das teilt die IG Bauen Agrar Umwelt Düsseldorf mit und rät den Beschäftigten in der Region, die letzten Lohnabrechnungen zu prüfen. Bereits ab der Mai-Abrechnung müsse das Plus auf dem Konto sein, erklärt Bezirksvorsitzender Uwe Orlob. Es gebe aber immer wieder Chefs, die um eine Lohnerhöhung gern einen Bogen machten. Wer bislang leer ausgegangen sei, solle sich deshalb an die Gewerkschaft wenden und die Lohnerhöhung rückwirkend einfordern, empfiehlt die IG BAU.