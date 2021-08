Bibliothek der Dinge für Krefeld : Mediothek verleiht jetzt auch Spiel- und Werkzeug

Diavolo und Heißklebepistole: Petra Reiners, Jule Mommert und Chiara Reski (v.l.) zeigen einige der ausleihbaren Gegenstände in der Mediothek. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Am 3. August eröffnet die Bibliothek der Dinge: Freizeitartikel und kleine Elektrogeräte gibt es in der Abteilung „Krempel“ in der Mediothek.

Am Wochenende kommen die Enkel. Man könnte wunderbar Federball spielen, aber das Set steckt irgendwo im Keller. Beim Do it Yourself fehlt plötzlich ein ganz bestimmtes Werkzeug, das sicherlich künftig nie mehr gebraucht wird. In solchen Fällen lohnt sich eine Anschaffung nicht, weil die Dinge hinterher wieder entsorgt werden. Nachhaltiger wäre es, sich das Benötigte zu borgen. Das ist ab 3. August möglich in der Mediothek. Das Haus der Bücher, Ton- und Bildmedien wird nun auch zur „Bibliothek der Dinge“.

Bibliotheken stehen seit langem für die Praxis von Teilen und Tauschen. Mit dem neuen Angebot stehen den Kunden diverse Gebrauchsgegenstände zur kostenfreien Ausleihe zur Verfügung, die in der Regel nur selten benötigt werden. Statt direkt zu kaufen, kann jetzt eine Auswahl an Werkzeugen, Sport- und Freizeitartikeln und kleinen Elektrogeräten ausgeliehen werden. Die „Bibliothek der Dinge“ leistet so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum.

„Noch ist die Auswahl überschaubar, wird aber stetig wachsen“, sagt Sabine Simonsmeier von der Mediothek. Momentan gibt es rund 20 Leihobjekte wie Toniboxen und Federballsets. Die „Bibliothek der Dinge“ läuft in der Mediothek unter dem Titel „Krempel“. Die Idee ist nicht neu. In vielen Ländern gibt es Vorbilder. In Deutschland wird sie in verschiedenen Bibliotheken wie der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund und den Hamburger Öffentliche Bücherhallen umgesetzt.