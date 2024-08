Mediothek in Krefeld Umfrage soll Bedarf der Nutzer genauer ermitteln – mitmachen kann jeder

Krefeld · Die Krefelder Mediothek nimmt an der großen Sentobib-Umfrage teil. Diese wird in sieben EU-Ländern angeboten und soll eruieren, was die Menschen in ihrer Bücherei an Angeboten wünschen, was gefällt und wie das Angebot optimiert werden kann.

14.08.2024 , 18:17 Uhr

Die Mediothek möchte noch mehr Kunden erreichen und nimmt darum an der großen Sentobib-Untersuchung in sieben EU-Ländern Teil. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Sven Schalljo