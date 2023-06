Mediothek Krefeld Leseabenteuer für die Sommerferien

Teilnehmende oder Teams bekommen ein Logbuch. Dort tragen sie sich ein und haben dann am Ende so eine Art Tagebuch des SLC. Für jedes gelesene Buch, jedes gehörte Hörbuch und für jede Veranstaltung gibt es in der Mediothek Stempel. Dafür allerdings muss der Teilnehmende auch berichten: Das geht mit einer Zusammenfassung oder einer Fortsetzung. Man kann seine Lieblingsfigur aus der Geschichte oder seine Lieblingsszene aus dem Hörbuch beschreiben oder malen. Oder eine Rezension verfassen oder sich selbst etwas ausdenken. Die kreative Beschäftigung mit dem Gelesenen oder Gehörten ist immer einen Stempel wert.