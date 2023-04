Einzigartiges Haus in Europa Mediothek – Druckbuchstaben gehen ins Messingmuseum

Die Mediothek Krefeld hat eine historische Sammlung von Messing-Druckbuchstaben und -zeichen an das Deutsche Messingmuseum für angewandte Kunst in Krefeld übergeben. Udo Schmitz, der ehemalige Buchbinder der Stadtbücherei Krefeld (heute Mediothek), hinterließ mit seinem Ruhestand vor 15 Jahren dem Haus den Bestand an Prägebuchstaben. In seiner aktiven Zeit nutzten Schmitz und mindestens ein Vorgänger von ihm diese zur Prägung von Buchrücken und -deckeln mit Goldfolie. Die Buchstaben sollen geschätzt zwischen 60 und 100 Jahre alt sein. Eine genaue Bestimmung ist nicht möglich, ein Hersteller nicht nachweisbar.