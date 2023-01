In der Mediothek Krefeld Neue Bildwörterbücher für ukrainische Kinder und Eltern

Krefeld · Die neuen Exemplare werden ab sofort in der Kinderbuchabteilung der Krefelder Mediothek am Theaterplatz an Einzelpersonen kostenfrei ausgegeben.

05.01.2023, 13:27 Uhr

Lisa Beutelspacher, Leiterin Kinderbücherei, Oleksandr Nizhnkov, Mitarbeiter Mediothek, Peter Lengwenings, Freunde und Förderer der Mediothek, freuen sich, Bildwörterbücher an ukrainische Familien ausgeben zu können. Foto: Stadt Krefeld