Mediothek in Krefeld : John von Düffel liest aus „Die Wütenden und die Schuldigen“

Krefeld Der Buchautor gestand dem Publikum, dass er das Gefühl hatte, vergessen worden zu sein. John von Düffel las vor knapp 40 maskierten Zuhörern aus seinem neuesten Roman.

Die vorgelesene Passage setzt ein, als die Ärztin Maria sich in Quarantäne begeben muss und in ihrer Wohnung einen Wasserschaden ausmacht. In dem Penthouse darüber hat der Umgang mit der Waschmaschine zu einer Überschwemmung geführt. Maria trifft dort oben auf den Rabbi des israelischen Botschafters. Die beiden kommen ins Gespräch, trinken Kaffee miteinander, beichten. So erinnert sich Maria an eine Kreuzfahrt mit ihrer lebenslustigen Tante in nördliche, eisige Gefilde und den Moment, als der Meeresbiologe Holger die Touristen vor Eisbären schützen soll. Sie sieht ihm an, dass er eher auf den anderen Schützen zielen würde, als die Kreatur zu erschießen. Die beiden werden ein Paar.