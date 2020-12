Verjüngung bei der SPD : Maxi Leuchters mit 64 Prozent zur SPD-Vorsitzenden in Krefeld gewählt

Maxi Leuchters mit 64 Prozent zur SPD-Vorsitzenden in Krefeld gewählt

Krefeld Die Krefelder SPD hat einen neuen, kleineren und jüngeren Vorstand: Er wurde vom gemischt digitalen und analogen (Hybrid)-Parteitag von 27 auf 21 ordentlich gewählten Mitglieder reduziert.

Agiler und mit deutlich nach außen erkennbaren Verantwortlichkeiten soll der Vorstand in Zukunft arbeiten und zunehmend projektorientierter werden. „Unsere Zeit verlangt mutigen Aktivismus und aktive Ansprache. Das müssen wir als Wegbereiterin leisten“, sagt Maxi Leuchters , die mit 64 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden der Krefelder SPD gewählt wurde: „Das ist für mich ein Auftrag, die notwendigen Veränderungen und auch den Anstoß weiterer inhaltlicher Prozesse in der Partei einzuleiten“, sagt sie. „Wir werden als Team mit Leistung überzeugen. Mir persönlich wurde im Leben auch nichts geschenkt, meine Erfolge musste ich mir immer selbst erarbeiten. Das wird auch in Zukunft der Fall sein, gemeinsam mit einer überzeugenden Gemeinschaftsleistung des neuen Vorstandes und unserer vielen engagierten Mitglieder.“