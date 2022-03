Überraschung in der SPD Krefeld : Maxi Leuchters stellt sich nicht zur Wiederwahl für Parteivorsitz

Krefeld Überraschender Personalwechsel: Maxi Leuchters wird bei der Wahl am 28. Mai nicht mehr für die Position der Vorsitzenden der SPD Krefeld kandidieren.

In einer Vorstandssitzung der SPD Krefeld am 15. März hat die amtierende Vorsitzende Maxi Leuchters angekündigt, für die kommende Amtsperiode nicht als Vorsitzende zu kandidieren. Der Vorstand wird auf einem ordentlichen Parteitag am 28. Mai neu gewählt. „Die letzten knapp eineinhalb Jahre habe ich sehr intensiv mit dem Vorstand daran gearbeitet, die SPD Krefeld inhaltlich und organisatorisch neu aufzustellen.“, so Leuchters, die sich stärker auf ihre berufliche Weiterentwicklung konzentriert. „Mitsprache und Mitbestimmung sind Themen, die ich in meiner Ratsarbeit, in meiner weiteren ehrenamtlichen aber auch in meinem beruflichen Engagement fördern und fordern werde.“