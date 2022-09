Mehr Bänke und Spielgeräte für den Max-Petermann-Platz : Neue Pläne für Spielplatzsanierung

Der Spielplatz am Max-Petermann-Platz ist dringend sanierungsbedürftig. Foto: Jens Voss

Krefeld Die Pläne zur Neugestaltung des Spielplatzes am Max-Petermann-Platz werden konkret: neue Bänke und Spielgeräte, die Bäume bleiben erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau West Innenstadt“ soll der Spielplatz am Max-Petermann-Platz neugestaltet und für möglichst viele Menschen attraktiver werden. Dies hat der Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft in seiner Sitzung im Juni beschlossen. Dem Jugendhilfeausschuss wurde die Planung in der jüngsten Sitzung im August zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der gut frequentierte Max-Petermann-Platz im Zentrum der Stadt wurde bereits 1993 als Kinderspielplatz ausgebaut. Mittlerweile jedoch seien die Spielgeräte auf der insgesamt rund 1300 Quadratmeter großen Fläche abgenutzt, die Wasserspielelemente durch Vandalismus zerstört. „Die Stadt investiert in jedem Jahr circa 450.000 Euro in die Neugestaltung der Spielplätze, und wir beabsichtigen, diese Investition in den kommenden Jahren noch zu erhöhen“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer und ergänzt: „Es ist wichtig, dass Kinder Räume haben, wo sie sich entfalten und einfach nur Spaß haben können.“

Bei der Erneuerung des Spielplatzes Max-Petermann-Platz beläuft sich der Eigenanteil der Stadt auf etwa 170.000 Euro. Bei Gesamtkosten von 850.000 Euro würden Fördermittel in Höhe von 680.000 Euro erwartet, so die Stadt.

Die vorgesehene Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Platzes fand pandemiebedingt im vergangenen Jahr durch den Versand von Fragebögen an umliegende Anwohner und eine Befragung der Spielplatzbesucher vor Ort statt. Unter Einbeziehung der Antworten entstand die Planung: Elemente für Spiel, Bewegung, Aufenthalt und viel Grün wünschten sich alle Befragten. Die vorhandenen Bäume bildeten deshalb weiterhin den Rahmen des Platzes und werden auf der Südseite mit neu zu pflanzenden, klimaresistenten Bäumen ergänzt. Zur Sicherung der Barrierefreiheit soll der Platz zukünftig auf einer Ebene liegen. Vorgesehen seien zudem viele Bänke als Sitzgelegenheiten neben Bereichen zum Bewegen, Entspannen und Spielen. Sitzringe laden zum Beispiel zum Verweilen ein, eine besonders gefertigte, robuste Hollywoodschaukel fordert zum gemütlichen Sitzen und Schaukeln auf. Eine Spielanlage zum Rutschen und Klettern wird ergänzt um zwei Nestwippen und ein Trampolin. Die zentrale Entwässerungsrinne wird als informelles Spiel entwickelt. Durch die entstehende Topografie des Natursteinpflasters mit Trittschollen und Balancierbalken solle ein attraktives Spielfeld geschaffen werden. Neue Mastleuchten sollen die Platzfläche ausleuchten und dadurch das Sicherheitsempfinden stärken.