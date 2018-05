Krefeld : Marktplatz-Motto: Eine Hand wäscht die andere

Krefeld Mit dem Projekt "Krefeld gewinnt" stellt der Arbeitskreis katholischer Träger (AkT) einen Marktplatz ohne Geld vor. "Ja, das geht", erklärt Hans-Georg Liegener, Vorstand des Caritas Verbandes für die Region Krefeld. "Wir bringen gemeinnützige Organisationen und Wirtschaftsunternehmen zusammen, aber nicht in dem sonst üblichen Spender- oder Sponsorenverhältnis, sondern auf Augenhöhe."

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine van Delden

Was sich zunächst recht ungewöhnlich anhört, erweist sich in der Praxis als verblüffend einfach. Bei der ersten Runde "Krefeld gewinnt" (2016) haben sich beispielsweise der Arbeiter-Samariter-Bund und die Tanzschule Doctor Beat auf dem "Marktplatz für Ideen und Aktivitäten" getroffen und folgenden Tauschhandel vereinbart: Die Tänzer der Tanzschule haben eine Tanzstunde für die Besucher des Demenzcafés gegeben; im Gegenzug konnten drei Mitarbeiter der Tanzschule an einem Erste-Hilfekursus teilnehmen und ihre Kenntnisse auffrischen.

Ein anderes Beispiel sind der Katholische Beratungsdienst für Lebens-, Ehe- und Erziehungsfragen und der Malteser Hilfsdienst: Die Mitarbeiter des Katholischen Beratungsdienstes bekamen einen individuellen Erste-Hilfe-Kursus, die Mitarbeiter des Malteser-Hilfsdienstes eine Schulung zum Thema Stressbewältigung und Achtsamkeit.

"Auf unserem 'Marktplatz ohne Geld kommen gemeinnützige Institutionen und Unternehmen auf einer völlig neuen Ebene zusammen und gewinnen eine jeweils neue Perspektive auf einander. Wir verstehen uns als gutes Kontaktforum für beide Seiten", erklärt Hans-Georg Liegener und ergänzt: "Diejenigen, die beim letzten Mal dabei waren, waren begeistert. Teilweise sind bleibende Kontakte entstanden." Konkret läuft der Marktplatz für Ideen und Aktivitäten wie eine Auktion ab: Ein Gongschlag eröffnet den "Handel", und die Teilnehmer haben genau 90 Minuten, um ihre Vereinbarungen zu treffen.



zurück

weiter

Es werden zur Vorbereitung zwei Workshops angeboten, um Konzept und Durchführung des Handels kennenzulernen und Ideen zu sammeln, im Sinne von "Was brauche ich - was biete ich an?"

Die Idee, die einst in ihren Ursprung in den Niederlanden hatte, wurde von der Bertelsmann Stiftung als "Gute Geschäfte" schon vielfach in Deutschland umgesetzt. Sie findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in Krefeld statt, mit dem Ziel, dass gesellschaftliches Engagement in praktische Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen münden möge.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung erwünscht. Teilnehmen können Krefelder Unternehmen, Dienstleister, Handwerksbetriebe, Einzelunternehmer oder Sozialeinrichtungen jeder Größe.

Krefeld gewinnt 2.0: Der Marktplatz für Ideen und Aktivitäten. 11. Oktober 2018 von 14.30 bis 16.30 Uhr im Krefelder Stadttheater. www.krefeld-gewinnt.de

(RP)