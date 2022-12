Auszeichnung vom Marketingclub Krefeld Sechs Unternehmen für ihre Familienfreundlichkeit geehrt

Familienfreundlichkeit ist für ein Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels ein Plus, mit dem sich werben lässt. Welche Betriebe in der Stadt Krefeld sich dieses Attribut besonders auf die Fahnen geschrieben haben, beurteilten der Marketingclub Krefeld und Krefeld Business. Ihre Preisträger in den Kategorien Mittelstand und Kleinunternehmen erhielten in der Eventlocation Stahlhaus die Awards „Familienfreundlichstes Unternehmen in Krefeld 2022“.