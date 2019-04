Mosaik-Ausstellung im Verein Kunst und Krefeld : „Mosaik ist die ewige Malerei“

Marianne Hilgers mit „Im blauen Raum“ in der Alten Post. Das 120 mal 40 Zentimeter große Mosaik entstand 1972. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Marianne Hilgers hat vor genau 70 Jahren in Krefeld an der Werkkunstschule studiert. Jetzt zeigt sie einen beeindruckenden Querschnitt ihrer Mosaike von 1969 bis 2018 beim Verein Kunst und Krefeld in der „Alten Post“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Eigentlich wollte Marianne Hilgers Goldschmiedin werden. Deshalb hatte sich die Mönchengladbacherin in der Vorklasse von Hein Wimmers an der Werkkunstschule Krefeld eingeschrieben. Das war 1949, und weil der Schulstandort an der Petersstraße noch zerstört war, war die Klasse in einer ehemaligen Jugendherberge in Tackheide untergebracht. Im Nebenraum arbeitete die Glasmalerklasse von Gustav Fünders. „Da habe ich immer mal reingeschaut und war beeindruckt von der Großräumigkeit.“ Die Entscheidung fiel rasch: Die Abiturientin wurde Fünders-Schülerin im Fachbereich Glasmalerei und Mosaik. Sie hat es nicht bereut: „Ich bin jeden Morgen um 6.20 Uhr singend von Odenkirchen zur Schule gefahren“, sagt sie.

Wie gut die Entscheidung war, ist jetzt im Ausstellungsraum des Vereins Kunst und Krefeld im Buschhüterhaus „Alte Post“ zu erleben. Dort zeigt die 78-Jährige knapp 40 Mosaike in unterschiedlichen Formaten, die zwischen 1969 und 2018 entstanden sind. Am Sonntag, 14. April, um 11.30 Uhr, ist die Eröffnung.

Info Eröffnung am 14. April in der „Alten Post“ Die Ausstellung „Marianne Hilgers: Mosaik“ wird eröffnet am Sonntag, 14. April, 11.30 Uhr, in der Alten Post, Steinstraße 7. Zu sehen bis 2. Juni, mi und do. 15-18 Uhr, so 13-16 Uhr; Ostersonntag geschlossen. Einige Mosaike stehen zum Verkauf, die Preise liegen zwischen 165 und 560 Euro.

Das scharfe Auge für die außergewöhnliche Schönheit von Steinen, die sichere Hand beim Arrangieren und Komponieren von Farben und Formen und die spielerische Lust am Tun sind in jedem Wandbild sichtbar – aber ebenso die Handschrift der Glasmalerin. Die Wirkung von Licht und Schatten, von Perspektiven, die sich lebendig mit dem Lichteinfall verändern, zeigt sich in jeder Arbeit. Und nicht von ungefähr. „Ich habe in meinem Leben mehr Glasfenster gemacht als Mosaike“, sagt sie. Viele für Kirchen in Mönchengladbach und Umgebung, auch die Kapelle und die Kreuzkapelle im Elisabeth-Krankenhaus. Für Krefeld hat sie vier Chor-Seitenfenster für St. Stephan gestaltet. „Drei Kirchen habe ich bereits verloren an Rheinbraun“, sagt sie. Die Gotteshäuser mussten dem Braunkohletagebau weichen. Erhalten sind sie in der Gasmalerei-Forschungsstelle von Annette und Ernst Jansen-Winkeln in Mönchengladbach.

Hilgers’ erste Arbeit war ein Auftrag aus Westerhausen/Siegburg: Fenster für St. Michael. Damals war sie noch Studentin, in einer Klasse mit Hubert Spierling und August Pigulla. Gustav Fünders war bereits ein großer Name in seinem Metier und hatte auch als Lehrer einen guten Ruf. „Meine Fenster wurden in einer Fachzeitschrif ausführlich besprochen. Das war gut. Nach dem Studium habe ich mich gleich selbständig gemacht“, erzählt Hilgers.

Und immer hat die Künstlerin auch den Umgang mit Steinen geliebt: „Ich bin vernarrt in Steine“, sagt sie. Aus dem Urlaub an der Nordsee reiste sie mit einem Kofferraum voller Fundstücke zurück. Und selbst beim Betrachten der fertigen Mosaiken fällt der Künstlerin fast immer eine Geschichte zu den Steinen ein: Woher der Amethyst stammt, der im Zentrum eines kleineren Formats schimmert; wie sich Asche aus dem Harz durch Lastwagen, die darüber fuhren, in Stein gepresst und die Maserung übernommen hat, wie die Töne ihrer Steine sich zum Jahreszeiten-Zyklus fanden. „Fünders sagte immer: Mosaik legen ist eine ernste Spielerei“, zitiert sie. Und leicht gehe es ihr in der Tat von der Hand: „Ein Stein fordert den anderen an.“ So ergibt sich nicht nur Harmonie und Spannung in den Farben, sondern auch in der Größe und Form der Steine. Manche scheinen geradezu in den Raum springen zu wollen.

Glasmalerei und Mosaik – für Marianne Hilgers sind es keine getrenten Welten: Glasmalerei hat ein Gerüst aus Blei, Mosaike haben eines aus Beton. Aber die Entstehung war in den Nachkriegsjahren abenteuerlich: Für Mosaike wurden die Steine damals spiegelverkehrt auf Papier geklebt und später mit Beton ausgegossen. Wenn der Beton getrocknet war, wurde das Papier abgelöst – das Mosaik war fertig. „Dafür brauchten wir einen Kleber, der einerseits sehr gut hielt, aber vom Papier gut ablösbar war. Dafür haben wir Wasser mit Mehl und Rübenkraut gekocht: Das funktionierte wunderbar.“