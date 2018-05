Jung, alleinerziehend, Hartz IV-Empfängerin: Maria will raus aus der Armuts-Sackgasse

Krefeld Maria Sch. (25) hat keinen Schulabschluss, dafür zwei Töchter, von denen eine in Pflege ist. Mit der anderen lebt sie von Hartz IV. Die 25-Jährige hat gelernt, Hilfe anzunehmen. Ihr Traum: eine Ausbildung machen und raus aus der Sackgasse.

Es gab Zeiten, da war sie ganz unten. Schwanger, obdachlos, ohne Schulabschluss. Da war sie 17 Jahre alt. "Ich wusste nicht mehr weiter. Zu meiner Mutter konnte ich nicht. Mein Stiefvater hat mich abgelehnt. Er war so aggressiv, dass ich als Jugendliche in ein Mädchenheim ziehen musste. Dann wurde ich auch noch ungeplant schwanger und der Vater meines Kindes wollte nichts mehr von mir wissen. Unterhalt hat er auch nie gezahlt. Ich war total verzweifelt", erinnert sich die junge Frau.

Mitarbeiter der Arbeitsagentur halfen ihr, zahlten ausnahmsweise ein Zimmer in einer Pension, um der Schwangeren eine Unterbringung im Obdachlosenheim zu ersparen. Dann fand Maria Sch. eine kleine Wohnung in der Krefelder Innenstadt.

Das Kleingedruckte ignorierte sie - jetzt hat sie Schulden

In Verträgen ignorierte sie einfach das für sie unverständliche Kleingedruckte - mit verheerenden Folgen. Bis heute muss sie die daraus resultierenden Schulden begleichen. Gut 1500 Euro seien es immer noch, schätzt Maria Sch., die ihren Alltag von Hartz IV bestreitet. "Ich kann leider nicht so viel abbezahlen, wie ich gerne möchte, da ich ja nur wenig Geld zur Verfügung habe."

Maria musste lernen, Hilfe zuzulassen

Heute kann Maria Sch. diese Hilfe zulassen. Doch das war nicht immer so. "Bei meiner ersten Tochter wollte ich keine Hilfe von Fremden. Ich habe gedacht, ich werde von den Mitarbeiterinnen kontrolliert, und die wissen eh alles besser. Also bin ich zu den vereinbarten Terminen nicht zu Hause gewesen und habe die Zusammenarbeit verweigert.“ Das sei auch der Grund, warum ihre erste Tochter bei einer Pflegefamilie untergebracht worden sei. Inzwischen wisse sie, dass sie Hilfe brauche, und es sich lohne, über die Ratschläge nachzudenken.

„Die Mitarbeiterin ist so was wie eine Freundin für mich geworden. Sie hilft mir auch bei der Wohnungssuche", sagt Maria Sch. und nennt ein Beispiel. So habe sie ihrer jüngsten Tochter den Tag über immer ein Fläschchen mit warmer Milch zur Verfügung gestellt, damit sie daran nuckeln konnte, wenn sie hungrig war. Davon riet die Familienhelferin ab.

Schulabschluss und Ausbildung - das ist ihr Traum

Seit dem Tod des Stiefvaters hat Maria Sch. auch wieder ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die in Hüls wohnt und ihrer Tochter finanziell unter die Arme greift. So kann die 25-Jährige dank der Hilfe ihrer Mutter dieses Jahr endlich den Führerschein machen. Ein weiterer Schritt in ein selbstständiges Leben. Doch das soll erst der Anfang sein. "Wenn meine Kleine im Kindergarten ist, möchte ich meinen Schulabschluss nachmachen und eine Ausbildung anfangen. Am liebsten würde ich später mit Kindern arbeiten. Das macht mir unheimlich viel Spaß, und die Kinder mögen mich auch."