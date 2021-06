Krankenhäuser in Krefeld : Neue Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Maria Hilf

Krefeld Das Krankenhaus stellt sich in den Fachbereichen neu auf - und kooperiert nun auch mit dem Martinus-Krankenhaus Düsseldorf. Ziel: Die Häuser wollen der beste Versorger der Region werden.

Das ist durchaus zeitgemäß. Die Bundesärztekammer bietet seit Jahren keine separate Facharztausbildung mehr an, sondern nur noch die kombinierte für Orthopädie und Unfallchirurgie. Matthias Becker, Regionalgeschäftsführer der Alexianer Krefeld GmbH, erklärt: „Hierfür hätte sich kein geeigneterer Kandidat finden können, denn Herr Dr. Graf vereint zahlreiche Schwerpunkte wie spezielle Unfallchirurgie und spezielle Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Sportmedizin, Neurotraumatologie, Notfallmedizin sowie Alterstraumatologie in einer Person.“

Es ist nicht die einzige neue Synergie am Krefelder Krankenhaus. Seit dem 1. März kooperiert es mit dem St. Martinus-Krankenhaus in Düsseldorf. Die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper, zu der das Krankenhaus gehört, wurde 2020 von der Alexianer GmbH, Münster übernommen. Auch in Düsseldorf werden Unfallchirurgie und Orthopädie strategisch neu aufgestellt, und Graf übernimmt auch dort die chefärztliche Verantwortung. Die Spezialisten aus beiden Standorten sollen ihre Stärken bündeln. „Schließlich sollen die Alexianer-Häuser dieser Region als Synonym für beste Unfallchirurgie und Orthopädie stehen“ , so Graf.