Internationaler Tag der Händehygiene im Maria Hilf in Krefeld Multiresistente Keime im Krankenhaus – wie man Hände richtig wäscht

Nicht erst seit Corona ist weitläufig bekannt, wie wichtig Waschen und Desinfektion der Hände ist. Im Zentrum der Präventionsmaßnahmen gegen multiresistente Keime steht deshalb die Händehygiene. „Das Team der ,frw Hygieneberatung‘ wird am Infostand im Foyer des Krankenhauses Maria-Hilf für Gespräche mit interessierten Besuchern, Patienten und Mitarbeitenden zur Verfügung stehen und vor allem einen besonderen Service bieten: Jeder kann selbst testen, wie sorgfältig die eigene Händedesinfektion gelingt“, kündigt Frank Jezierski, Sprecher der Klinik, an. Und das funktioniert mit Schwarzlicht. Interessierte benutzen ein spezielles Desinfektionsmittel auf ihren Händen. Die Verteilung wird in einer Box mittels Speziallicht sichtbar gemacht. „Da zeigt sich schnell, wie gründlich die Hände wirklich benetzt wurden.“