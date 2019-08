Literarischer Sommer in Krefeld : Wie ein Zwei-Sekunden-Film zum Roman wird

Marente de Moor (rechts) im Gespräch mit Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit Marente de Moor endete der Literarische Sommer in Krefeld. Die niederländische Autorin beeindruckte als eloquente Gesprächspartnerin und mit einer erfundenen Geschichte über einen echten Pionier: den Erfinder des Films. Der Abend zeigte, wie ähnlich Viktorianische Zeit und Gegenwart sind.

Wer den ersten Satz liest, ist bereits erobert: „Am 16. September 1890 stieg ein Mann in den Zug von Dijon nach Paris, danach hörte man nie wieder etwas von ihm.“ Schon beginnt der Sog. In die Lust, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen, mischt sich Bewunderung: Die Autorin traut sich was, lässt ihre Hauptfigur bereits in den ersten beiden Zeilen verschwinden. Was soll auf den folgenden gut 300 Seiten noch kommen? Auf einen Detektivroman hatte Marente de Moor keine große Lust. Sie entschied sich für einen Ideenroman. Sie gab dem Verschwundenen einen neuen Namen und nahm sich damit jede Menge künstlerische Freiheiten für eine „So hätte es sein können“-Geschichte.

Vorbild für „Aus dem Licht“, das Buch, mit dem die niederländische Schriftstellerin den Krefelder Part des Literarischen Sommers in der Fabrik Heeder beendete, ist das Schicksal des vergessenen Filmpioniers Louis Aimé Augustin Le Prince. Jahre vor Thomas Alva Edison Edison und den Brüdern Lumière hat Le Prince die bewegten Bilder erfunden. Auf dem Weg zur Patentanmeldung verliert sich seine Spur. So weit die Historie.

Info Marente de Moor: Spross einer Künstlerfamilie Foto: Petra Diederichs Marente de Moor ist 1972 in den Haag geboren. Sie ist die Tochter des Künstlers Heppe de Moor, ihre Mutter ist die Bestsellerautorin Margriet de Moor. Sie arbeitet als Jouralistin und Schriftstellerin. Ihr erster Roman „Amsterdam und zurück“ ist 2007 erschienen. 2014 erhielt sie den Literaturpreis der Europäischen Union „Aus dem Licht“ ist erschienen im Hanser Verlag ISBN 978-3-446-26176-1 Preis 23 Euro.

Valéry Barre heißt der Filmpionier bei Marente de Moor. Aus seiner Perspektive, aus dem Blick seines Sohnes, der den Spuren des verschwundenen Vaters folgt, und aus Sicht von Mina Edison, der schönen Frau des berühmten Erfinders, der sich auch das Filmen patentieren ließ, entwirft sie ihre Version einer Geschichte, die niemand kennt. Und der Held, der so vielleicht gar nicht war, gewinnt Sympathien: ein Genius, der voller Zweifel steckt und an dem die Furcht nagt, mit seiner Kamera ein Monster in die Welt gesetzt zu haben, das „nur plumpe Parodien zustande“ bringt, die „der Wirklichkeit hinterherhinken“.

Ein paar Sekunden haben gereicht, um Marente de Moor für ihre Geschichte zu begeistern. Nur so lange dauert der Film „Roundhay Garden Scene“, in dem Le Prince zwei Männer und zwei Frauen im Jahr 1888 einige Schritte in einem Garten im englischen Leeds gehen lässt. Es gibt Youtube-Versionen, die die kurze Original-Szene zu unterschiedlich langen Schleifen vervielfachen. Es zeigt ein neues Medium in der Frühphase, bei dem die Bilder noch nicht laufen, sondern sich stolpernd bewegen. Es ist der Widerspruch, der die Autorin fasziniert hat: Die steife viktorianische Gesellschaft, in die plötzlich die Bewegung einbricht. Es ist die Zeit der Industrialisierung, der technischen Erfindungen, der Eisenbahn. Zeit und Bewegung bekommen eine neue Bedeutung. Darüber zu philososphieren, das reizt Marente der Moor. Das kommt im Gespräch mit Moderatorin Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW deutlich rüber.

De Moor schafft die Atmosphäre einer vergangenen Zeit. Bevor die Eisenbahn die Entfernungen schrumpfen ließ, hatte Zeit eine andere Dimension. Es spielte keine wesentliche Rolle, wie die Uhren in den verschiedenen Städten gingen. Doch als die Bahn die Städte verband, musste die Zeitmessung zur Fixgröße werden. „Damals gab es so viele Neuerungen, alles passierte so schnell. Da haben sich die Menschen schon Sorgen gemacht, wie das enden soll“, erzählte de Moor, und dass sie auch die Parallelen sieht zur Gegenwart. „Grüselich“, findet sie da so manche Entwicklung, und gesteht mit charmantem niederländischem Akzent, dass sie weder Facebook noch Instagram nutzt.

Ihre Gedanken purzeln in die Welt. Man hört zu, wenn sie eloquent über ihre Geschichte redet, ihre Aussagen lebhaft mit den Händen unterstreicht. Man freut sich an der Lebendigkeit der Sprache, wenn sie liest, an den einprägsamen Bildern wie von dem Mann in Grenoble, der sich zu Tode gedacht hat, oder von der ständig flatulierenden Köchin, deren Pasteten niemand mag, und dem gepeinigten Finger eines Familienvaters im zu engen Ehering. Dann ist die Fantasie ganz schnell mittendrin in jenem Zwischenreich zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Dort jongliert de Moor meisterlich mit zahlreichen Ideenbällen.

Drei Jahre lang hat die Autorin Zeitdokumente studiert, Journale und Zeitungen des Viktorianismus gelesen. So hat sie ihr Gespür für die feinnervigen Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschult, als neben den ständig neuen Möglichkeiten des technischen Fortschritts auch Okkultismus, Geisterglaube und Scharlatanerie blühten. Zum Vergnügen des Publikums trug de Moor auch einige der im Buch eingeschobenen Werbetexte aus dem Viktorianismus vor. Da wird eine „taedioskopische Brille“ empfohlen für alle, die ein Übermaß an Eindrücken erschöpft. Wer sie aufsetzt, sieht das „beruhigende Bildnis Adolphs von Luxemburg“. Das sei „zu empfehlen für Zugreisende und all jene, die ins Theater müssen“.