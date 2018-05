Krefeld : Mara Minjoli jazzt mit Musikschul-Band

Krefeld Ihr Selbstporträt legt Mara Minjoli in zwölf Farben an. Es sind Klangfarben: "Self Portrait in twelve colors" nennt die Soul- und Jazzsängerin die CD, die sie gemeinsam mit der Jazz Swing College Band der Musikschule eingespielt hat. Heute ab 20 Uhr präsentieren die Musiker ihre Scheibe mit Livemusik im Helmut-Mönkemeyer-Saal der Musikschule im Haus Sollbrüggen, Uerdinger Straße 500. Mara Minjoli (31) ist eine deutsche Songwriterin mit kamerunischen Wurzeln. Die Stücke der CD stammen aus ihrer Feder, Florian Raepke hat sie für Jazz-Orchester arrangiert. Minjoli gründete 2009 ihre eigene Band, mit der sie 2010 den Folkwangpreis in der Kategorie Jazz gewonnen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt zum Konzert heute Abend ist frei, um Spenden wird gebeten.

(ped)