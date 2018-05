Krefeld : Mann entreißt Frau die Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Krefeld Ein Unbekannter hat gestern gegen 11.25 Uhr einer Krefelderin in einem Supermarkt an der Uerdinger Straße die Handtasche entrissen. Die 69-Jährige war in dem Supermarkt gerade mit ihrem Einkauf beschäftigt, als sich ihr von hinten ein Mann näherte. Plötzlich entriss er ihr die Handtasche, die die Frau an ihr Handgelenk gewickelt hatte und rannte aus dem Geschäft. Vor dem Laden stieg er auf ein schwarzes Hollandrad und fuhr unter einer Unterführung her in Richtung eines Parkplatzes davon. Die Frau beschreibt den Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er war rund 1,75 Meter groß, hatte auffallend lange Beine und war von schlanker Statur.

Zudem hatte er laut Opfer ein "spitzes Gesicht". Er hatte keinen Bart und keine Brille. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer grauen Jacke bzw. einem grauen Kapuzenshirt. Die Kapuze trug er über den Kopf gezogen. Mehrere Zeugen hatten den Handtaschenraub in dem Supermarkt mitbekommen. Die Polizei bittet die Zeugen nun, sich zu melden. Hinweise per Telefon an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(oli)