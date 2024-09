Mitmachbauernhof Mallewupp Weil er mit Kastanien gefüttert wurde – Therapiepony Lucky kämpft um sein Leben

Eigentlich ist es immer Lucky, der als Therapiepony Kindern hilft und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, doch nun ist es das Pony selbst, das Hilfe braucht. „Unser Lucky ist sehr krank geworden, er hat eine schwere Kolik. Wahrscheinlich deshalb, weil immer wieder unverträgliches Futter in unsere Gehege geworfen wird“, berichtet Petra Walter vom Mitmachbauernhof Mallewupp. Hier lebt der 24 Jahre alte Wallach seit einigen Jahren, doch aktuell befindet er sich in einer Tierklinik in Wachtendonk, wo er um sein Leben kämpft, erzählt Walter.