Burgserenaden in Krefeld : Makellos und gefühlvoll: das Klenke Quartett

Burgserenaden in Krefeld

Krefeld Mit Musik aus der Bauhaus-Zeit eröffnete das Klenke-Quartett aus Weimar die Serenade auf Burg Linn. Das Publikum feierte die Musikerinnen euphorisch.

Das „Klenke-Quartett“, das die 8. Serenade im Rittersaal von Burg Linn gestaltete, besteht seit 20 Jahren. Damals fanden sich die Musikstudentinnen Annegret Klenke (1. Violine), Beate Hartmann (2. Violine), Yvonne Uhlemann (Viola) und Ruth Kaltenhäuser (Violoncello) an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar zum Quartettspielen zusammen. Aus der zunächst dem Studium geschuldeten Verbindung wuchs ein Ensemble zusammen, das inzwischen weitgereist und international gefragt ist. In Verbundenheit mit ihrem Studienort präsentierten die Damen Kompositionen, die etwa vor 100 Jahren, zur Zeit der Gründung des Bauhauses Weimar entstanden sind.