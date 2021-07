Doppelweltmeister Majid Kessab : Krefelder bringt Superstar Lionel Messi die Moves bei

Der Krefelder Majid Kessab posiert für ein Fotoporträt auf dem Dach des „Theatre du Chatelet“ in Paris während der Red Bull Dance Tour 2020. Foto: Red Bull

Krefeld Der zweifache HipHop-Weltmeister Majid Kessab startet im Dezember in einer Tanz-Challenge von Red Bull in Südafrika. Mittlerweile ist das Krefelder Multi-Talent auf vielen Bühnen zu Hause – als Tänzer, Schauspieler, Unternehmer und als Choreograf für den Superstar Lionel Messi in einem Werbespot.