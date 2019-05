Maikundgebungen in Krefeld : Der 1. Mai der starken Frauen

Dominique Kühl, Betriebsrat bei Evonik, forderte in einer flammenden Rede mehr Gleichberechtigung in klassischen Männerdomänen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gleiche Rechte für Frauen standen im Zentrum der Maikundgebung des DGB. Aber auch die Europawahl und Stellenabbau bei Kaufhof oder real waren große Themen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Frauenrechte standen in diesem Jahr im Zentrum der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Stadtgarten. Doch auch die Europawahl und grundsätzliche Gewerkschaftsthemen wie Stellenabbau und politische Hemmnisse beispielsweise in sozialen Berufen fanden ihren Widerhall in den Reden. Die wohl mitreißendste Rede des Tages hielt dabei die jüngste Rednerin: Die 27 Jahre alte Dominique Kühl, Betriebsrätin bei Evonik. Erst seit einem Jahr ist sie Teil der Arbeitnehmervertretung. Im Jahr 2011 hatte sie ihre Ausbildung begonnen.

„Immer noch ist die chemische Industrie stark männerdominiert. Und ich habe schon in der Ausbildung mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt. ‚Die machen uns nur die ganze Schicht wuschig’ oder ‚Frauen haben eh kein technisches Verständnis’ waren nur einige der Dinge, die ich täglich zu hören bekam“, sagte die junge Frau, die auch monierte, dass Arbeitgeber kaum etwas täten, um daran etwas zu ändern. „Das geht bei der Schutzkleidung los. Es gibt da nur einen Schnitt, der aber vor allem auf Männerkörper zugeschnitten ist. Anders geschnittene Kleidung für Frauen anzuschaffen lehnt das Management beharrlich ab“, monierte sie.

Info Gewerkschaftsfrauen standen im Mittelpunkt Vier Gewerkschaftsfrauen, Petra Koste (Betriebsratsvorsitzende Galeria Kaufhof), Anna-Lena Bethke (Verdi-Jugend), Claudia Marzini (Verdi) und Dominique Kühl (Betriebsrätin Evonik) sprachen. Nur zwei Männer, OB Frank Meyer und DGB-Chef Philipp Einfalt waren mit Grußworten dabei.

Doch sie beließ es nicht beim Thema Frauenrechte. Insgesamt warb sie dafür, in allen Bereichen, nicht nur hier, über den Tellerrand zu schauen. „Wir als Arbeitnehmer lassen uns viel zu oft gegeneinander ausspielen. In unseren Köpfen existieren Grenzen und Standorte. Das Management denkt in solchen Kategorien nicht, und das nutzen sie in Gesprächen immer wieder aus“, appellierte sie an die Geschlossenheit der Angestellten über Grenzen hinweg. Mit großem Applaus wurde sie für ihre Rede bedacht.

Bei anderen Rednern fand auch die Europawahl starken Niederschlag. So bei Oberbürgermeister Frank Meyer oder Krefelds DGB-Chef Philipp Einfalt. „Europa bedeutet Friede. Gerade in Zeiten, in denen die Großväter, die noch vom Krieg erzählen können, immer seltener werden, sollten wir uns dessen stets bewusst sein“, rief Meyer den mehreren hundert Zuhörern zu.