Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona : Mai-Kundgebung in Krefeld - „Betriebe verschlafen Digitalisierung“

Am Demonstrationszug nahmen bis zu 300 Menschen teil, zum Familienfest im Stadtgarten kamen insgesamt gut 1000 Besucher. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Bis zu 1500 Menschen nahmen an den ersten Maifeierlichkeiten nach Corona teil. Krefelds DGB-Chef forderte von der Landesregierung Offensiven im Öffentlichen Dienst und im Bildungsbereich. Und er warf den Betrieben vor, die Digitalisierung zu verschlafen.

Krefelds DGB-Chef Philipp Einfalt hat bei der ersten Maikundgebung nach zwei Jahren Coronapause in einer Ansprache den Angriff Russlands auf die Ukraine als „schrecklichen Angriffskrieg“ und als völkerrechtswidrig angeprangert. „Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verurteilen die kriegerische Aggression Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Krieg stellt einen beispiellosen Angriff auf die europäische Friedensordnung dar, die auf Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert.“ Neben dem Weltthema widmete sich Einfalt auch klassischen Gewerkschaftsthemen: Er forderte von der Landesregierung Offensiven für den Öffentlichen Dienst und die Infrastruktur an den Schulen.

Einfalt sagte an die Adresse des Kreml: „Wir appellieren an Putin: Beenden Sie diesen Krieg sofort! Lassen Sie endlich die Waffen schweigen! Der DGB und die internationale Gewerkschaftsbewegung sind Teil der weltweiten Friedensbewegung. Wir sind geeint in der Überzeugung: Nie wieder Krieg!“ Auffällig war, dass Einfalt sich die Kritik des DGB-Bundesvorsitzenden Reiner Hoffmann an dem 100-Milliarden-Rüstungspakt nicht ausdrücklich zu eigen gemacht hat.

„Dieser Krieg stellt einen beispiellosen Angriff auf die europäische Friedensordnung dar“: Krefelds DGB-Chef Philipp Einfalt. Foto: Mark Mocnik

Mit Blick auf die Besetzungsprobleme bei vielen Stellen in den Kommunen forderte Einfalt „eine richtige Attraktivitätsoffensive für den Öffentlichen Dienst“; die „sogenannte Offensive der Landesregierung“ sei „krachend gescheitert“, vor allem, weil sich keine Verbesserung bei der Arbeitssituation der Beschäftigten erkennen lasse.

Einfalt beklagte auch, dass immer noch zu viele junge Leute Schule und Ausbildung ohne Abschluss verließen. Es laufe etwas schief in der Ausbildung, wenn 80 Prozent der Auszubildenden sagten, dass sie die Digitalisierung als ein wichtiges Thema für ihre berufliche Zukunft wahrnähmen, aber nur knapp die Hälfte von ihnen in der Ausbildung gezielt dafür qualifiziert würden. „Diese Zahlen sind ein Desaster“, sagte Einfalt, „die Betriebe haben hier geschlafen, aber auch in den Berufsschulen sieht es nicht besser aus. Es ist ein katastrophaler Zustand, in dem wir uns befinden.“ Zu einer digitalen Arbeitswelt gehöre auch WLAN in der Berufsschule.

Oberbürgermeister Frank Meyer appellierte in seinem Grußwort, angesichts der großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit - vom Klimawandel über die Coronafolgen bis zum schrecklichen Krieg in der Ukraine - gemeinsame Lösungen und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu finden. „Und wir brauchen Beteiligung. Menschen, die mitmachen: in der Politik, in Betrieben, in Gewerkschaften und in der Gesellschaft. Auch dafür stehen der DGB und der 1. Mai. Dieser Gedanke muss auch vom 2. Mai bis zum 30. April im Mittelpunkt stehen.“ Meyer hat zudem eine Delegation der Gewerkschaften für Montag zum traditionellen Empfang im Rathaus geladen.