Nach dem Brand des Affenhauses : Zoo: Mahnwache mit Unterstützung und auch Kritik

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach Angaben der Polizei haben 250, nach Veranstalterangaben 150 Personen am Samstagnachmittag an einer Mahnwache vor dem Zoo teilgenommen. Diese war von Tierrechtlerin Adrienne Kneis angemeldet worden und hatte im Vorfeld für viel Kritik in den sozialen Medien gesorgt.

Gerade der Aufruf, in dem Zoodirektor Wolfgang Dreßen „heuchlerische Trauer“ vorgeworfen wurde, ließ die Emotionen überkochen. „Dieser Aufruf stammt nicht von mir. Ich habe nur das Bild erstellt und die Veranstaltung angemeldet. Es geht mir nicht um Kritik am Zoo. Von dem Aufruf distanziere ich mich. Derzeit steht Trauer im Vordergrund, und allein darum geht es mir“, sagte Kneis.