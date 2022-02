An der Kleinewefersstraße : Mahnwache der Krefelder Landwirte für getötete Polizisten

LANDWIRTE GEDENKEN ERMORDETEN POLIZISTEN Das BauernbŸndnis "Ein Funken Hoffnung" gedenkt am Dienstagnachmittag (01.02.) in Krefeld der beiden getšteten Polizisten in Rheinland-Pfalz gedenken. Vor der Polizeiwache Nord auf der Kleinewefersstra§e Foto: Lammertz, Thomas (lamm)