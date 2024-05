Krefelder Samt- und Seidenrunde Märchenstunde im Haus der Seidenkultur

Nostalgische Stimmung kann am Mittwoch, 5. Juni, im Haus der Seidenkultur aufkommen, die Gäste sollen ins Träumen geraten. „Märchenhafte Geschichten von blauen Rosen, erröteten Chrysanthemen und anderen Wundergärten“ erzählt die Textilkünstlerin Angelika Krohne ab 19 Uhr in der „Samt- und Seidenrunde“. Gleichzeitig wird im Museum an der Luisenstraße 15 eine „Flurausstellung“ mit Arbeiten des Berufsfotografen Manfred Grünwald eröffnet.