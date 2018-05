Krefeld : Mädchen retten seltene Fledermaus

Anita Kreuzer (vorn) mit der seltenen Zweifarbfledermaus. Dahinter die Finder des Tieres, Jaya Timpe und Lina Drapatz (beide 8 Jahre, v.l.) Foto: svs

Krefeld Biologin Anita Kreuzer pflegt eine Zweifarbfledermaus. Die Nachbarskinder Lina Drapatz und Jaya Timpe hatten das Tierchen gefunden.

Kaum ein Tier ist von so viel Mythos umweht, wie die Fledermaus. Die nächtlichen Jäger der Lüfte wurden in alten Zeiten mit Vampirismus, Heimlichkeit und dunklen Mächten in Verbindung gebracht. Auch heute noch fürchten sich einige Menschen vor den klein, flatterigen Säugetieren mit dem so typischen, irgendwie pendelnden Flug. Dabei sind die kleinen Jäger wichtig für unsere Ökosysteme und halten, gemeinsam mit anderen Tieren wie Schwalben oder Mauerseglern, Schädlingspopulationen in Schach.

Foto: Sven Schalljo

In unserer modernen Welt aber ist für die einzigen flugfähigen Säugetiere neben den verwandten Flughunden kaum noch ein Platz. Der Rückgang der Insekten gepaart mit immer weniger Unterschlupfen setzt die Arten unter Druck. Darum stehen sie schon lange unter Schutz. In Krefeld kommt typischerweise praktisch nur eine einzige Art vor: die Zwergfledermaus. Doch Anita Kreuzer, Biologin aus Krefeld, die gerade im Zoo an ihrer Masterarbeit über das Verhalten von Löffelhunden forscht und nebenher verletzte Fledermäuse pflegt und wieder auswildert, hat nun einen ganz besonderen Gast: eine Zweifarbfledermaus.

Sie sind stark bedroht und kommen eigentlich vordringlich in felsigen Regionen vor. Doch in der vergangenen Woche brachten ihr zwei Nachbarskinder eines der possierlichen Tiere. Lina Drapatz und Jaya Timpe, beide acht Jahre alt, fanden sie vor ihrer Haustür auf dem Boden. "Wir haben dann unsere Eltern geholt. Mein Vater hat einen Karton über sie gestellt, um sie vor der Sonne zu schützen und ihr Wasser hingestellt. Dann sind wir zu Anita gegangen, weil meine Mutter wusste, dass sie Fledermäusen hilft", berichtet Retterin Lina.

"Was sie gemacht haben war goldrichtig. Fledermäuse, die auf dem Boden liegen, brauchen Wasser und Schutz vor praller Sonne und vor allem auch Feinden, speziell Katzen", sagt Kreuzer. Im Falle ihres Zöglings fügt sie scherzhaft hinzu "Wobei die hier so aggressiv ist, dass sie vermutlich die Katze gefressen hätte." Das ist bei dem 14-Gramm-Tier wohl eher ausgeschlossen, doch immerhin kommt es langsam zu Kräften. Es bekommt Mehlwürmer und Wasser und darf in einem Zelt in einem der Räume im Haus wieder erste Flugversuche unternehmen. In einigen Tagen soll es dann in die Freiheit entlassen werden.



Dass es wirklich eine seltene Zweifarbfledermaus ist, wollte Kreuzer zunächst gar nicht glauben. "Ich bin in einer Whatsappgruppe für Fledermauspfleger. Dort habe ich sofort Bilder gepostet. Die Anderen haben sofort einhellig zugestimmt und viele haben mich beneidet. Kaum jemand hat jemals selbst eine gesehen", berichtet die Biologin. Dabei kennt sie sich, ebenso wie ihre Mitstreiter, sehr gut mit den Fledertieren aus. Sie hat schon mehrfach an Zählungen teilgenommen und in Hessen, wo sie etwas nördlich von Frankfurt aufwuchs, schon allerlei Höhlen und Brücken erkundet. "Es ist schon faszinierend, wo man die Tiere überall findet", berichtet sie.

Doch die Unterschlupfe werden weniger. Umso wichtiger sei es, dass auch die Bürger etwas für die wendigen Jäger tun. Beete mit Wildblumen, die viele Insekten ernähren, seien sehr wichtig für Fledermäuse. Auch Unterschlupfe. Dafür gibt es Bausätze und Bauanleitungen. "Am besten wendet man sich an den Nabu oder die Tierheime und befolgt die Anweisungen genau. Die Auswahl des Standortes ist wichtig, in der prallen Sonne sterben die Tiere. Auch Zugluft ist Gift", erzählt sie. Übrigens: Die gleichen Ansprechpartner helfen auch, wenn man eine verletzte Fledermaus findet. "Tierärzte kennen sich meist nicht aus und haben unsere Kontaktnummern nicht. Auch eine Google-Suche kann hier helfen", sagt Kreuzer.

So kann jeder etwas tun, um die bedrohten Tiere auch für künftige Generationen zu erhalten. Auch seltene Arten, wie die Zweifarbfledermaus. Für Kreuzer ist der Pflegling ein echter Star. "Für mich fühlt es sich an, als sei ein ganz Prominenter zu Gast. Der Papst oder so. Das ist schon etwas ganz Besonderes", sagt die 30-Jährige. Bald wird der Gast wieder davon fliegen und frisch gestärkt in der Dunkelheit Mücken und Falter jagen. Anita Kreuzer freut sich schon darauf.

