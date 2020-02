Wirtschaft in Krefeld : Unternehmen hilft mit Theater bei Konflikten in der Firma

Matthias Huppenbauer, Mitinhaber von „Machart“, will in Unternehmen und Schulen helfen, Konflikte zu lösen. Foto: Lammertz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Seit gut 20 Jahren gibt es das Unternehmen Machart aus Krefeld. Mit Theater, Kultur und Training sorgen die beiden Gründer für Schlichtungen bei Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und mit dem Chef.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Bereits im Jahr 1999 gründeten der Wahl-Krefelder Mathias Huppenbauer und sein Partner Mark Wigge das Unternehmen „Machart“. Die beiden studierten Sozialpädagogen haben sich die interne Kommunikation und das Führungsverhalten in Unternehmen vorgenommen, sorgen aber auch für Konfliktlösungen in Schulen. „Schulen sind unser zweites Standbein. Hier sind die Verdienstmöglichkeiten weit geringer. Dafür ist es uns eine Herzensangelegenheit, hier aktiv zu sein. Umsatz machen wir hauptsächlich mit Unternehmen“, sagt Huppenbauer.

Dabei sind die „Machart“-Inhaber, die eine Angestellte in Teilzeit beschäftigen, sonst aber nur mit externen Partnern zusammenarbeiten, auch in großen Unternehmen tätig. „Unser Ziel ist dabei immer ein zwischenmenschliches Miteinander auf Basis von Kommunikation und Motivation. Es ist wichtig, dass Führungskräfte die Motivation ihrer Untergebenen kennen und respektieren“, sagt der 46-Jährige. Interessant ist dabei vor allem ihre Methode, die viel aus dem Theater übernimmt: „Oft werden wir zum Beispiel dazu geholt, wenn es um Umstrukturierungen geht. Das sorgt fast immer für Unsicherheit. Wir kommen dann ins Unternehmen, reden mit den Menschen und veranstalten dann ein Theaterstück, in dem wir die Ängste und Sorgen spielerisch verkörpern. Im Anschluss analysieren wir das Ganze auf der Metaebene“, erläutert Huppenbauer.

Info Motivation und Mitgestaltung Kernpunkt der Philosophie von „Machart“: Mitarbeitermotivation. Dafür versuchen die beiden Sozialpädagogen, eine Unternehmenskultur zu vermitteln, in der mündige Mitarbeiter das Unternehmen aktiv mitgestalten und Einflussmöglichkeiten erhalten. Über Visualisierungen, oft in Form von Theateraufführungen, verdeutlichen sie Probleme im Unternehmen und „formulieren, was sich niemand zu sagen traut“, wie Huppenbauer erklärt. „Machart“ hat Kunden deutschlandweit.

Wichtig sei vor allem, dass Führungskräfte sich selbst, ihren Umgang und auch ihre Verhaltensweisen hinterfragten und analysierten. „Wir hatten zum Beispiel unlängst einen Auftrag in einem Unternehmen, das viel im Ausland aktiv ist und große Probleme in der Mitarbeiterführung hatte. Die Führungskräfte kamen sehr selbstbewusst daher. Man könnte sagen: richtige Alpha-Männchen. Nach unserer Arbeit kam der Geschäftsführer selbstkritisch zu dem Schluss: ‚Wir haben uns bisher verhalten wie imperialistische, kolonialistische A*löcher’ und hat Änderungen angestoßen. Aus eigener Erkenntnis. Darum geht es uns“, berichtet der Pädagoge. Ein Problem sei, gerade auch in Ämtern und Behörden, oft, dass Mitarbeiter in Positionen befördert würden, in denen sie sich unwohl fühlten. „Nur weil ich ein guter Sachbearbeiter bin, muss ich noch längst nicht gut in Führung sein oder gar Spaß daran haben“, sagt Huppenbauer. Hier sei es manchmal schwer, eine Lösung zu finden. „Wichtig ist aber, dass neu aufgestiegene Führungskräfte sich als Partner, nicht Gegner ihrer bisherigen Kollegen und jetzigen untergebenen verstehen – und umgekehrt“, sagt er.

Dabei sei zunächst eine Analyse der eigenen Stärken und Schwächen wichtig. „Nur wenn ich mich selbst kenne, kann ich anderen gegenüber authentisch sein. Wir nutzen dafür das Analyse-Tool des Unternehmens Innermetrix, mit dem wir kooperieren“, sagt er. Dabei verzichtet „Machart“ konsequent auf digitale Medien. „Bei uns ist alles analog. Wir nutzen keine Beamer, keine Computer und so weiter. Wir arbeiten mit Flipcharts und persönlichen Gesprächen. Ganz bewusst“, fährt Huppenbauer fort. Generelle Tendenzen ließen sich ausmachen. „Das größte Problem ist Selbstüberschätzung. 80 Prozent halten sich für gute Führungskräfte. Allerdings sehen das nur 20 Prozent der Angestellten so. Dafür ist die Selbstanalyse mit quantifizierbaren Ergebnissen wichtig. Hierbei helfen wir“, sagt Huppenbauer.