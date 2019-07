Kultur in Krefeld : LVR unterstützt Krefelder Projekte mit 120 Millionen Euro

Krefeld Allein für die Kulturpflege erhält die Stadt 108.000 Euro vom Landschaftsverband Rheinland

(RP) Die Stadt Krefeld hat im Haushaltsjahr 2018 eine Umlage in Höhe von 64,9 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 120,3 Millionen Euro in die Stadt zurück, meldet der Landschaftsverband. Mehr als 74,3 Millionen Euro hiervon sind Eigenmittel des LVR und über 46 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus der Ausgleichsabgabe.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein um weitere 0,27 Prozentpunkte abgesenkter Umlagesatz von 14,43 verabschiedet, was einer zusätzlichen Entlastung von über 1,2 Millionen Euro für Krefeld entspricht. Rund 76,9 Millionen Euro wurden vom LVR in der Stadt für die Sozialhilfeleistungen der Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftiger, Menschen mit sozialen Schwierigkeiten sowie für Förderschulen, Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt. Mit circa 108.000 Euro förderte der LVR in Krefeld zudem Aktivitäten der Kulturpflege. Der LVR spielt überdies mit seinen Einrichtungen in Krefeld eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor: In den beiden LVR-Förderschulen, im LVR-Klinikverbund und dem LVR-HPH-Netz West arbeiten insgesamt 370 Mitarbeitende. 231 von ihnen sind direkt beim LVR beschäftigt. In den Krefelder LVR-Förderschulen werden über 400 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Weitere 251 Kinder werden in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen betreut. Diese Informationen gehen aus der Leistungsübersicht 2018 hervor, die der LVR veröffentlicht hat.