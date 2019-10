Konzerte in Krefeld : Lux aeterna am Allerseelentag

Foto: Thomas Lammertz Professor Karlheinz Schüffler an der Walcker-Orgel in der Lutherkirche.

Krefeld Ein exquisites Konzertprogramm mit Orgelmusik und gregorianischem Gesang ist am Samstag, 2. November, in der Lutherkirche zu hören. Im Mittelpunkt steht das zeitgenössische Werk „Lux aeterna“ des Letten Aivars Kalejs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Es ist eine der ersten Aufführungen in Deutschland. Professor Karlheinz Schüffler will sich nicht zu weit aus dem Fenster legen. In Krefeld zumindest ist dieses Werk noch nie zu hören gewesen: „Lux aeterna“ von Aivars Kalejs. Überhaupt verdankt das Krefelder Publikum die Bekanntschaft mit dem zeitgenössischen lettischen Komponisten Kalejs dem engagierten Organisten Schüffler. Vor einem Jahr hatte er das Novemberkonzert in der Lutherkirche mit dem grandiosen Opus „Via dolorosa“ von Kalejs gekrönt. Am Allerseelentag, Samstag, 2. November, wird nun in der Lutherkirche das Werk erklingen, das der Lette seinem Vorbild und Lehrer Olivier Messiaen widmete.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr und verlangt seinen Hörern einiges ab, bietet aber auch Hymnen der Gregorianik sowie Bachs Fantasia c-Moll und Gustav Mahlers Adagietto F-Dur aus der 5. Sinfonie. Die nicht zuletzt durch die Thomas-Mann-Verfilmung „Tod in Venedig“ populär gewordene Musik hat Joachim Dorfmüller für die Orgel übertragen. „Hier kann man zwölf Minuten Langsamkeit genießen“, sagt Schüffler, der die Geduld mit allen erdenklichen Farben der Walcker-Orgel zum Vergnügen werden lassen möchte. Mit Jacques Roux’ „Stella matutina“ hat er außerdem ein sehr dichtes Werk im Programm, an dessen Ende der Morgenstern erkennbar werden soll.

Info Nächstes Konzert mit dem Schönhausen-Chor Aivars Kalejs’ Werke „Lux aeterna“ und „Via dolorosa“ werden noch einmal erklingen: Am Samstag, 23. November, 20 Uhr, in der Lutherkirche. In diesem Konzert singt der Schönhausen-Chor unter Leitung von Joachim Neugart mit Bachs „Lutherische Messen“. Eintritt 17,50 Euro (erm. 8).

Aivars Kalejs, 1951 in Riga geboren, fordert mit seiner Musik auch den Interpreten. „Lux aeterna“ hat er 1995 als Hommage an den 1992 verstorbenen Komponisten Messiaen geschrieben. Die Noten sind noch nicht verlegt, sagt Schüffler. Er hat sich direkt an Kalejs gewandt, der ihm handgeschriebene Noten mit einem persönlichen Gruß versehen zugeschickt hat. „Das Stück ist fantastisch, aber sehr schwer zu spielen. Die Handschrift des Komponisten nötigt mir zusätzlich einen ganz anderen Respekt ab als Copy-Noten“, erklärt Schüffler.

Wenn er die Musik beschreibt, gerät er ins Schwärmen: „Alles beginnt mit schwebenden, leicht dissonierenden, jedoch nach kurzer Eingewöhnung harmonisch erscheinenden chordalen Passagen. Allerlei ungewöhnliche Takt-Metren wechseln untereinander. Zuweilen sogar parallel zueinander gespielte 5er, 7er, 9er und 11er Achteltakte lassen nirgends eine wirkliche Ruhe aufkommen, alles befindet sich im drängenden Fluss. Akkorde – soweit man diesen Ausdruck hier benutzen darf – verdichten sich zu Clustern.“ Als Organist darf Schüffler hier in die Vollen gehen, viel Pedal geben und schließlich mit wohltuenden Klängen den akustischen Raum füllen und das „ewige Licht“ blitzen lassen. Hier sind vor allem die Flöten- und Streicherregister gefragt. Gerade deshalb hält Schüffler die Orgel in der Lutherkirche für optimal geeignet: „Genau diese Farben hat die Walcker-Orgel.“

Gerade weil es ein so fundamental bewegendes Werk ist, hat Schüffler eine Pause ins Programm gebaut. „Gedanken zur Zeit“ grenzen Kalejs Musik von den bekannten Werken ab. Die letzte Musik vor diesem Intermezzo ist der Choral a-Moll von Cesar Franck, ein Stück, das dem Musiker Schüffler besonders am Herzen liegt: „Dieser dritte Choral von Franck ist sein letztes großes Opus und gleichzeitig sein musikalisches Vermächtnis – und für viele zählt es zu den herausragendsten Werken der Orgelromantik.“ Schüffler nimmt sich da nicht aus: „Der lyrische Mittelteil ist eine der innigsten Meditationen, die Franck geschrieben hat; der äußerst komplexen chromatischen polyphonen Harmonie dieser Liedmelodie folgt aber alsbald ein gewaltiges eruptives Crescendo, in dem im doppelten Pedal die Choral-Melodie in den dritten Teil überleitet. Dort verbinden sich Toccatenmotiv und Choral in steter Steigerung zu einem gemeinsamen Finale.“

Dazwischen sind Hymnen der Schola Gregoriana bekömmliche Kost. Auch in diesen Gesängen geht es um das ewige Licht und den göttlichen Frieden.

Organist Karlheinz Schüffler. Foto: Petra Diederichs