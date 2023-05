MIt dem Hubkran in 74 Meter Höhe Krefeld vom neuen Turmhahn der Dionysiuskirche aus gesehen

Unten wurden vor dem Aufstieg zum Turmhahn die letzten Witze gemacht. Eignungsprüfung für Mitarbeiter einer Kranvermietungsfirma? Man muss auf 90 Meter zehn Minuten draußen am Geländer hängen – ungesichert. Gelächter. So schlimm kam es später nicht, denn so ein Hubkran ist eine feine Sache. Schwindelfreiheit vorausgesetzt, hat man im Korb ein sicheres Balkongefühl. Die Auffahrt zum Turmhahn und zur Maximalhöhe von 90 Meter verläuft unspektakulär, was das Fahrgefühl angeht – nicht, was die Bilder angehen, die sich einem darbieten.